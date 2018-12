Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en repli après les indicateurs chinois et européens

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi alors que des indicateurs d'activité décevants en Chine et en zone euro relancent les inquiétudes sur la solidité de la croissance mondiale.

Vers 13h40, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) perdait 185 points, soit 0,7%, à 24.405 points. Celui sur le S&P 500 reculait de 0,8%, à 2.629,50 points. Le contrat sur l'indice Nasdaq 100 abandonnait 0,9%, à 6.719,25 points.

En Chine, les chiffres sur les ventes de détail et la production industrielle se sont révélés plus faibles que prévu en novembre, alimentant un peu plus les craintes d'un ralentissement de la deuxième économie mondiale. Dans la zone euro, les indices PMI préliminaires de décembre publiés par IHS Markit se sont contractés de manière inattendue, sous l'effet notamment du premier repli depuis deux ans et demi de l'activité du secteur privé en France. Ces indicateurs ont entraîné un net repli de l'euro face au billet vert, le cours de la devise européenne s'inscrivant en recul de 0,6%, à 1,1290 dollar.

VALEURS A SUIVRE

- Merck & Co. perd 1,7% en préouverture. Le groupe pharmaceutique américain a annoncé vendredi un accord en vue de racheter la société française de santé animale Antelliq pour 2,1 milliards d'euros en numéraire et la reprise d'une dette de 1,15 milliard d'euros. Antelliq, une société non cotée, est spécialisée dans l'identification numérique, la traçabilité et la surveillance des animaux d'élevage et de compagnie.

- Adobe perd 1,7% également. L'éditeur de logiciels a publié un bénéfice net de 678 millions de dollars, inférieur aux attentes, pour le compte du quatrième trimestre mais ses revenus ont dépassé les prévisions. Adobe s'attend également à une croissance d'au moins 20% de son chiffre d'affaires sur le nouvel exercice fiscal, à près de 11,15 milliards de dollars.

- Costco cède 3,5%. Les ventes du spécialiste des clubs-entrepôts ont continué de progresser au dernier trimestre à nombre constant de magasins, s'inscrivant en hausse de 8,8% conformément aux attentes des analystes.

EVENEMENTS A VENIR

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs examineront, à 14h30, les statistiques sur les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de novembre. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendent à une hausse de 0,1% des ventes de détail sur un mois. Les chiffres de la production industrielle pour novembre paraîtront quant à eux à 15h15. Les économistes prévoient une hausse de 0,3% de la production sur un mois. Les stocks des entreprises, un déterminant de la croissance économique, sont eux attendus à 16h00 et devraient avoir progressé de 0,6% en octobre, selon les économistes interrogés par Dow Jones Newswires.

-Sarka Halas, Dow Jones Newswires (Version française Jérôme Batteau) ed: LBO