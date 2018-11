Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en repli avec les valeurs technologiques

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street devrait ouvrir en recul vendredi, entraînée vers le bas par les valeurs technologiques après notamment les prévisions décevantes du géant des processeurs Nvidia. Les investisseurs continuent également de surveiller le dossier commercial alors que la séance de jeudi a de nouveau été marquée par une forte volatilité en raison d'informations du Financial Times, selon lesquelles le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, aurait évoqué une suspension de la prochaine vague de tarifs douaniers sur les importations chinoises. Cette information a ensuite été démentie par les services de l'intéressé.

Vers 13h50, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) abandonnait 0,4%, à 25.208 points. Celui sur le S&P 500 cédait 0,5%, à 2.721 points. Le contrat sur l'indice Nasdaq 100 reculait de 1,2%, à 6.835 points.

VALEURS A SUIVRE

-Nvidia chute de 17% en préouverture après la publication par le fabricant de puces électroniques de résultats au troisième trimestre et de prévisions inférieurs aux attentes des analystes. Pour le quatrième trimestre, le fournisseur de processeurs et de cartes graphiques pour PC et consoles de jeux table sur des revenus compris entre 2,65 et 2,75 milliards de dollars, soit nettement moins que la prévision moyenne des analystes, qui était de 3,4 milliards de dollars.

-Applied Materials perd 7,5% à 32,4 dollars, après que le fabricant d'équipements pour la fabrication de semi-conducteurs a également fait part de résultats trimestriels et de projections de chiffre d'affaires inférieurs aux prévisions.

-Intel gagne 2,2%. Le fabricant de puces a annoncé jeudi qu'il avait relevé de 15 milliards de dollars le plafond de son programme de rachats d'actions. Le groupe californien disposait encore d'une autorisation pour racheter 4,7 milliards de dollars de ses propres actions dans le cadre de son programme actuel.

- Nike perd 1,2%. L'équipementier sportif a annoncé jeudi après la clôture une hausse de 10% de son dividende trimestriel, à 22 cents par action.

EVENEMENTS A VENIR

Les marchés surveilleront la parution des chiffres de la production industrielle à 15h15. Les analystes interrogés par MarketWatch s'attendent à une nouvelle hausse de la production, de 0,2% sur un mois en octobre, en dépit d'un possible affaiblissement de la production énergétique en raison du passage de l'ouragan Michael.

-Bureau de New York, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed : LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire