Bourse de Wall Street : Wall Street attendue indécise après les chiffres mitigés de l'emploi

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York est attendue autour de l'équilibre vendredi, des créations d'emplois inférieures aux attentes en juillet aux Etats-Unis venant freiner la bonne orientation des marchés. Le contrat à terme sur le Dow Jones (DJIA) cède moins de 0,1%, alors que les contrat sur le S&P 500 et le Nasdaq s'inscrivent en très légère hausse.

Sur le marché obligataire, le rendement du bon du Trésor à 10 ans recule de 2 points de base à 2,97%. Le dollar perd du terrain face au yen, cédant 0,3% à 111,37 yen. Il recule également face à la monnaie unique, à 0,863 euro. Le baril de brut WTI est stable à 68,94 dollars, tandis que le Brent progresse de 0,2%.

Dans la matinée, les actions européennes ont gagné du terrain, soutenues par des résultats d'entreprises et la progression des valeurs technologiques, malgré des ventes de détail décevantes dans la zone euro, susceptibles de compromettre la remontée de l'inflation au niveau de l'objectif de la BCE.

Jeudi, Wall Street s'était redressée en cours de séance pour terminer globalement dans le vert, surmontant les inquiétudes provoquées par les dernières tensions entre la Chine et les Etats-Unis à la faveur de la capitalisation record atteinte par Apple et d'une série de résultats d'entreprises supérieurs aux attentes. Le S&P 500 a terminé en hausse de 0,5% à 2.827,22 points. Freiné par Boeing et DowDupont, le Dow Jones (DJIA) a cédé quelques points, à 25.326,16 points. Conforté par la progression des valeurs technologiques dans le sillage d'Apple, le Nasdaq Composite a gagné 1,2% à 7.802,69 points.

La séance a consacré la prééminence d'Apple au sein du secteur technologique et l'engouement que le groupe suscite chez les investisseurs grâce à sa diversification réussie dans les services et au lancement d'iPhone toujours plus chers. Apple est officiellement devenue la première entreprise américaine à dépasser les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière en signant la plus forte progression du du DJIA jeudi.

STATISTIQUES DU JOUR

- Les Etats-Unis ont créé 157.000 emplois nets en juillet, contre 248.000 en juin, a annoncé vendredi le département américain du Travail. Le nombre de postes créés en juin avait été estimé initialement à 213.000. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à la création de 190.000 emplois nets aux Etats-Unis en juillet. L'économie américaine crée des emplois sans discontinuer depuis 94 mois, soit près de huit ans. Le taux de chômage dans le pays s'est établi à 3,9% en juillet, contre 4% le mois précédent. Les économistes anticipaient un taux de chômage de 3,9% en juillet.

- Le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est creusé en juin à son rythme le plus rapide depuis novembre 2016, sous l'effet d'une hausse des importations et d'un recul des exportations. Le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis a augmenté de 7,3% par rapport à mai, pour ressortir à 46,35 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, a annoncé vendredi le département du Commerce. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à un déficit commercial de 46,6 milliards de dollars en juin.

VALEURS A SUIVRE

- Le géant de l'assurance AIG perd 3% avant l'ouverture au lendemain de la publication de résultats trimestriels décevants, pénalisés par une charge de restructuration, une rentabilité en baisse dans sa branche d'investissement et des pressions sur les prix de ses polices d'assurance pour entreprises.

- Symantec plonge de 13,4% avant l'ouverture en réaction à la publication jeudi soir de résultats inférieurs aux attentes. Le groupe de cyber-sécurité a égaement présenté des perspectives jugées décevantes.

- Le groupe agro-alimentaire Kraft Heinz gagne en revanche 3,5%, profitant d'une baisse plus limitée que prévu de ses résultats et d'un chiffre d'affaires robuste au deuxième trimestre.

Agefi-Dow Jones The financial newswire