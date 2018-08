Bourse de Wall Street : Wall Street attendue proche de l'équilibre après ses récents records

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street pourrait démarrer proche de l'équilibre mercredi après ses records du début de semaine même si l'optimisme prédomine avec l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses partenaires au sein de l'Alena.

Vers 14h50, le contrat à terme sur le Dow Jones Industrial cédait 0,07% soit 17 points, à 26.068 points tandis que celui sur le S&P 500 était quasiment stable, autour de 2.899 points. Le contrat à terme sur l'indice Nasdaq à dominante technologique progressait de 0,1%, soit 7 points, à 7.584 points.

Le contrat sur le brut doux léger (WTI) coté sur le Nymex pour livraison en octobre gagnait 1% à 69,21 euros. Le rendement de l'obligation à 10 ans du Trésor américain était stable à 2,882%. L'euro cédait du terrain face au dollar, à 1,1661 dollars pour un euro, soit une baisse de 0,3%.

La Bourse de New York était parvenue à battre de nouveaux records mardi au terme d'une séance indécise, une légère progression arrachée à la clôture lui permettant de dépasser les plus-hauts historiques établis la veille après la conclusion de l'accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique. Le Dow Jones (DJIA) avait terminé en hausse de 0,1% à 26.064,02 points. Signant de nouveaux records, le S&P 500 avait grappillé 1 point, soit 0,03%, à 2.897,52 points et le Nasdaq Composite avait avancé de 0,2% à 8.030,04 points.

Les récents gains enregistrés par la Bourse américaine au mois d'août proviennent principalement de l'apaisement apparent des tensions commerciales entre les Etats-Unis et certains de ses partenaires commerciaux. Les investisseurs espèrent désormais que dans le sillage de l'accord conclu avec le Mexique, l'administration Trump parviendra également à résoudre son différend avec le Canada pour refermer le dossier de la révision du traité de libre-échange nord-américain (Alena). La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, négociatrice en chef pour le gouvernement de Justin Trudeau, s'est entrenue dans ce cadre mardi à Washington avec le représentant américain au commerce Robert Lighthizer. Elle a notamment souligné que l'accord conclu par Washington et Mexico "prépar(ait) le terrain" à un nouveau traité commercial nord-américain.

"Un accord avec le Canada reste une hypothèse probable. Donald Trump essaie de remporter quelques victoires éclair avant les prochaines élections de mi-mandat pour démontrer sa capacité à conclure des accords et à soutenir les marchés", relève Mohammed Kazmi, gérant de fonds chez UBP.

INDICATEURS DU JOUR

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 4,2% en termes annualisés au deuxième trimestre, a annoncé mercredi le département du Commerce. Il s'agit de la deuxième estimation de la croissance américaine au deuxième trimestre de l'année. La précédente estimation du département du Commerce, publiée le 27 juillet, faisait état d'une croissance de 4,1% du PIB.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à la confirmation d'une hausse de 4,1% du PIB du pays sur la période.

Cette révision s'explique en partie par des investissements plus élevés que prévu de la part des entreprises, tandis que les dépenses des ménages ont été revues en légère baisse. Le taux de 4,2% constitue le rythme de croissance le plus soutenu depuis près de quatre ans.

En données révisées, l'indice PCE, qui mesure les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, a augmenté de 1,9% au deuxième trimestre, en termes annualisés, contre une hausse initialement estimée à 1,8%. La progression de l'indice de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a été confirmée à 2%.

Le PIB des Etats-Unis avait progressé de 2,2% en termes annualisés au premier trimestre.

VALEURS A SUIVRE

-L'action Hewlett Packard Enterprise gagne 2% dans les échanges avant Bourse après que le groupe de services informatiques a annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre et publié des perspectives dépassant les prévisions des analystes.

- Salesforce prend 0,6%. Les résultats du deuxième trimestre de l'éditeur de logiciels attendus après la clôture de Wall Street seront décortiqués par des observateurs en quête d'indices sur l'impact de la récente acquisition de son rival Mulesoft.

-Le spécialiste du stockage en ligne Box cède 7% après avoir publié mardi des résultats pour son deuxième trimestre et des prévisions pour ses ventes inférieurs aux attentes.

-Le producteur de cannabis Tilray s'adjuge près de 20% après avoir enregistré un doublement de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport à la même période un an plus tôt .

EVENEMENT A VENIR

Les investisseurs surveilleront à 16h00 (heures de Paris) la parution des promesses de vente de logements de juillet. Les stocks hebdomadaires de pétrole seront également publiés à 16h30.

-Mark Decambre, Ryan Vlastelica, Marketwatch (Version française et contribution Jérôme Batteau, Julien Marion, Alice Doré) ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswires