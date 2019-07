Wall Street : aucun élément d'impulsion

17/07/2019 | 16:57

Wall Street évolue peu jeudi matin et poursuit sa pause de la veille en l'absence de nouvel élément susceptible de l'amener vers de nouveaux records.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 grandes valeurs industrielles recule de 0,1% à 27.311,1 points, tandis que le S&P 500, plus large, abandonne 0,3% à 2996,5 points.



Le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, se replie de 0,1% à 8212,8 points.



Après un premier semestre en fanfare, le marché américain attend d'en savoir plus sur la qualité de la saison des résultats, qui a débuté lundi, pour s'envoler vers de nouveaux plus hauts.



'Nous pensons que des résultats convenables sont la condition d'une poursuite du rally pour les mois qui viennent, sachant que l'incertitude entourant le commerce international et la croissance mondiale pourraient commencer à pénaliser les perspectives des entreprises', avertit Esty Dwek, stratège chez Natixis Investment Managers.



'Nous nous attendons à ce que les marchés poursuivent leur remontée, mais des corrections ne sont pas à exclure à court terme en fonction des grands titres sur la guerre commerciale', avertit l'analyste.



Les rares résultats et indicateurs du jour, mitigés, n'ont pas permis d'apporter de véritable impulsion au marché boursier.



Bank of America, géant de la banque pour les particuliers, progresse de 1% après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel en légère hausse et dressé un tableau d'ensemble favorable de l'économie américaine.



Amazon cède 0,5% alors que la Commission européenne a annoncé ce matin l'ouverture d'une enquête sur un éventuel comportement anticoncurrentiel du géant en ligne.



Côté statistiques, les mises en chantier de logements ont diminué de 0,9% en juin aux Etats-Unis.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, est lui ressorti en baisse de 6,1%, une performance bien plus mauvaise que celle attendue par les économistes.



