Wall Street : aucun élément pour dissiper les inquiétudes

La Bourse de New York devrait prolonger vendredi son mouvement de consolidation des derniers jours, aucun élément nouveau ne semblant en mesure de dissiper les inquiétudes des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,5% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Depuis quelques jours, certains stratèges recommandent aux investisseurs de se prémunir contre le choc d'un Brexit sans accord, une perspective qui semble de plus en plus réelle alors que la période de transition conclue entre Bruxelles et Londres doit s'achever le 31 décembre.



'Les négociations patinent alors que le temps presse', s'inquiètent les équipes de NN Investment Partners.



Selon certains analystes, le scénario d'un possible 'hard Brexit' n'a pas été encore intégré par les marchés d'actions.



Le gestionnaire d'actifs néerlandais reconnaît que les craintes liées à la possibilité d'un 'no-deal' ont été jusqu'ici éclipsées par les nouvelles encourageantes concernant les développements de vaccins et les mécanismes de soutien à l'activité économique.



'Le Royaume-Uni et l'Union Européenne doivent trouver un accord dans les semaines qui viennent afin d'éviter la disruption', souligne NN IP.



'Les deux parties se rapprochent d'un compromis, mais certains dossiers particulièrement sensibles doivent encore être réglés', ajoute la société de gestion.



'Nous pensons toujours que le Royaume-Uni a davantage à perdre que l'Union Européenne dans l'hypothèse d'un 'no-deal'', conclut NN IP.



Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux indicateurs économiques américains, à la recherche de signes d'amélioration de l'activité aux Etats-Unis après la vague du coronavirus.



L'indice de confiance des consommateurs du Michigan, un baromètre particulièrement suivi du moral des ménages, permettra en particulier de savoir si la consommation résiste aux Etats-Unis en cette fin d'année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.