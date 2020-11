Wall Street : aucun signe de faiblesse ne se profile

05/11/2020 | 18:44

La Bourse de New York reste orientée à la hausse jeudi matin dans l'attente du résultat de l'élection présidentielle, qui pourrait tomber dans le courant de la soirée.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones s'octroie une progression de 1,8% à 28.342 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 2,3% à 11.859 points, en direction de son record absolu des 12.100 points.



Avec un gain de plus de 1,6%, l'indice S&P 500 se dirige lui vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis le mois d'avril dernier.



'Les investisseurs continuent de surveiller les décomptes des voix dans des Etats-clé où la bataille entre les deux candidats fait rage, comme la Pennsylvanie et la Caroline du Nord, et où le dénouement du scrutin va se jouer', expliquent les équipes de Wells Fargo Advisors.



'En attendant, beaucoup d'articles de presse attribuent l'optimisme du marché à la perspective d'un Congrès qui resterait divisé, une configuration qui serait favorable à la poursuite d'un environnement fiscal et réglementaire porteur', ajoute la banque californienne.



C'est donc un optimisme inoxydable qui déferle sur les marchés américains dans l'attente des annonces de la Fed, prévues dans le courant de l'après-midi.



Côté valeurs, GM s'envole de plus de 6% après avoir surpassé les prévisions du consensus sur le trimestre écoulé grâce à la vigueur de la demande pour ses pick-ups et SUV.



Qualcomm grimpe de 14% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé.



