Wall Street : aversion au risque tous azimuths, pétrole -7%

Seconde séance de 'sell off' à Wall Street, avec de lourds dégâts pour le Dow Jones qui plonge de -552Pts à 24.445 (-2,2%) et qui a même affiché plus de -600Pts de baisse en début de séance.



La lourdeur affecte les autres indices plus larges avec -1,8% sur le S&P500 et -1,7% sur le Nasdaq.



Chaque jour qui passe apporte son lot de doutes et de déconvenues: l'immobilier ralentit, la croissance mondiale semble à risque avec le duel sino-américain qui s'est envenimé le weekend dernier, le pétrole a dévissé en début de soirée... l'aversion au risque domine sans partage.



Ce soir, c'est le secteur de la distribution qui plonge, un symptome très inquiétant à 48H du long weekend de 'thanksgiving' et du 'black friday': habituellement, les titres du secteur grimpent en anticipation d'un record de chiffre d'affaire sur 4 jours (+cyber monday).



Seconde séance de cauchemar pour la distribution avec L-Brands -17,8%, Target -10,5% (bénéfice inférieur aux estimations et forte hausse de ses stocks), Ross Stores -9,4%, Khols -9,3% (chiffre d'affaire décevant), Qurate Retail -6,9%, Loewe's -5,7% (restructuration annoncée), Macy's -3,5%, Dollar Tree -3%...



Côté techno, les 'FAANG' ont un peu limité la casse (après -3% la veille), sauf Apple qui lâche -4,8% (Goldman Sachs revoit son objectif de cours à la baisse pour la seconde fois en une semaine). Net repli de Check Point -3,9%, Comcast -3,7%, Symantec et Paypal -2,9%.





Quelques statistiques figuraient au calendrier aujourd'hui aux USA: les mises en chantier de logements ont augmenté de 1,5% en données'CVS' le mois dernier aux Etats-Unis, à 1.228.000 en nombre annualisé, là où le consensus tablait sur +2,4%. En rythme annuel, le coup de frein est incontestable avec un recul de -2,9%.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est tassé quant à lui de 0,6% à 1.263.000, s'établissant ainsi non loin des 1.261.000 que les économistes anticipaient en moyenne.



L'un des 'faits du jour', qui a émergé vers 16H avant de se radicaliser vers 19H, c'est l'effondrement du baril de WTI sous 55$ (-7% vers 53,3$, au plus bas depuis fin octobre 2017 sur le NYMEX) : il en a résulté le sévère décrochage de Newfield -8,5%, Devon Energy -7,4%, Range -6,9%, Marathon Oil -6,7%, Anadarko -5,9%, Apache -5,1%, Noble -5%, Halliburton -4,7%, Occidental -4,1%, Exxon -2,8%...



