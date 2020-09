Wall Street baisse, de nouveau plombée par la tech

New York (awp/afp) - Wall Street reculait nettement mardi en début de séance au sortir d'un long week-end aux Etats-Unis, continuant d'être lestée par le vif repli des valeurs technologiques.

Vers 14H30 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, cédait 1,52% à 27.706,28 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 1,68% à 11.122,51 points.

L'indice élargi S&P 500 baissait de 1,51% à 3.375,05 points.

La Bourse de New York avait plongé en fin de semaine dernière, connaissant un coup d'arrêt brutal après plusieurs semaines de forte hausse: de lundi à vendredi, le Dow Jones avait perdu 1,82% et le Nasdaq 3,27%.

"Si vous pensiez que la baisse de la tech la semaine dernière n'était qu'un tressaillement du marché avant le week-end de trois jours, mardi matin sonne comme un douloureux rappel à la réalité", observe JJ Kinahan, responsable de la stratégie marché pour TD Ameritrade.

Parmi les piliers de la Silicon Valley, Amazon reculait de 1,37%, Apple de 1,64%, Facebook de 2,02% et Alphabet (la maison mère de Google et YouTube) de 1,31%.

Depuis la clôture de mercredi dernier, la valeur boursière cumulée de ces quatre géants a baissé d'environ 190 milliards de dollars, selon les données du cabinet Factset.

Tesla dégringolait pour sa part de plus de plus de 12%. Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme, qui a connu une ascension fulgurante à Wall Street ces derniers mois, semblait notamment pâtir sa non-admission au sein du prestigieux S&P 500 vendredi dernier.

"Une chose que les investisseurs ne doivent pas faire c'est de paniquer", conseille toutefois M. Kinahan.

"Si on regarde où on en est en ce moment et qu'on prend un peu de hauteur, on se rend compte qu'on est revenus au niveau du 20 août", rappelle l'expert.

Nikola décolle

Les acteurs du marché observaient par ailleurs avec appréhension les tensions toujours vives entre Washington et Pékin.

Les Etats-Unis ont accusé mardi la Chine de "menacer" et "harceler" les journalistes étrangers après la décision de Pékin de geler les accréditations de médias américains.

Parmi les autres valeurs du jour, Nikola s'envolait de près de 40%. Le fabricant de camions électriques et à hydrogène a noué un partenariat avec le constructeur General Motors (+7,91%), qui va aider la start-up récemment entrée à Wall Stret à produire son pick-up Badger en échange d'une participation de 11% dans l'entreprise.

Peloton progressait de 8,96%. Le spécialiste des équipements de fitness connectés a annoncé le lancement d'une nouvelles version de son vélo d'appartement et une réduction du prix du modèle d'origine.

Boeing tombait de 4,03%. L'agence américaine de régulation de l'aviation, la FAA, enquête sur des défauts de fabrication sur des Boeing 787, après que l'avionneur américain a signalé que certaines pièces n'étaient pas conformes à ses propres standards de production.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait à 0,6657% contre 0,7180% vendredi soir.

