Wall Street : beaucoup de questions après l'emploi

07/09/2018 | 17:09

La Bourse de New York semble hésiter vendredi matin suite à la publication des chiffres de l'emploi montrant un marché du travail toujours robuste, mais aussi des tensions croissantes au niveau des salaires.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'effrite ainsi de 0,2% à 25.947,6 points, mais ne perd quasiment rien sur l'ensemble de la semaine écoulée.



Après plusieurs séances difficiles, le Nasdaq Composite retrouve lui un peu d'allant et progresse de 0,3% à 7948,2 points.



Publiées avant l'ouverture, les créations d'emplois aux Etats-Unis ont dépassé les attentes au mois d'août avec 201.000 postes non-agricoles contre 191.000 attendus, selon les données diffusées par le Département du Travail.



'Cela montre que l'économie américaine n'est pas trop affectée par les tensions commerciales et qu'elle continue de créer des centaines de milliers d'emplois', se félicite-t-on chez Commerzbank.



Malgré tout, des signes confirment que la solidité du marché de l'emploi s'accompagne aujourd'hui d'une progression des salaires, un facteur qui pourrait s'avérer déterminant dans le calendrier que choisira la Fed pour relever ses taux.



'Le coût salarial s'est accru de 2,9% sur un an, soit son taux de croissance le plus important depuis la Grande récession', relève Commerzbank.



'Cela signifie que le marché sous-estime probablement l'ampleur des prochaines hausses de taux de la Réserve fédérale', prévient la banque allemande.



Sur le front des valeurs, Tesla décroche de près de 7% après la démission soudaine de son directeur comptable, un départ qui survient alors qu'Elon Musk a été surpris hier en train de fumer de la marijuana dans 'The Joe Rogan Experience', un podcast américain très populaire.



Constellation Brands s'en sort un peu mieux et gagne 0,3% à la faveur de commentaires positifs de Jefferies sur le distributeur de la Corona, qui est en train de se diversifier dans le cannabis.



Enfin, Mondelez cède pas loin de 3% alors que le groupe agroalimentaire a réaffirmé dans la matinée ses objectifs pour 2018 et dévoilé ses prévisions concernant 2019.



