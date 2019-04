Wall Street : belle entame de 2ème trim. grâce aux bancaires.

01/04/2019 | 22:36

Le 2ème trimestre à démarré en trombe ce lundi: c'est comme la prolongation du 1er, mais en mieux !



Le Dow Jones et le Nasdaq bondissent de +1,3% (à 26.258 et 7.828, soit exactement +100Pts) et le S&P500 prend +1,16% à 2.867.



Le Dow Jones a connu sa meilleure séance depuis 6 semaines et l'une des 3 meilleures de l'année.



Wall Street a t'il apprécié l'appel de Larry Kudlow lancé à l'attention de Jerome Powell pour que la FED réduise au plus vite le taux directeur de 2,50 à 2% ('les taux devraient être 50Pts plus bas') ?



Les T-Bonds US ont clairement pâti du net regain d'appétit pour le risque puisque leur rendement s'est tendu de +8,5Pts vers 2,50% et le '30 ans' se rapproche des 2,90% (+8Pts).

L'inversion de la courbe se réduit aux maturités comprises en 1 an (2,416%) et 7 ans (2,401%), le '6 mois' affiche 2,443% (inchangé par rapport à vendredi).



Larry Kudlow a de la chance, les statistique du jour vont dans son sens et plaident en effet pour une baissent des taux : les ventes au détail aux Etats-Unis se contractent de façon inattendue de -0,2% en février selon le département du Commerce (contre +0,3% anticipé).

Ce chiffre s'avère sans conséquence pour les marchés : il est compensé par une révision à la hausse des ventes de janvier de +0,2% vers +0,7%.



La baisse surprise de février pourrait résulter des retards de versement de certains remboursements -paybacks- d'impôts (administration fiscale partiellement au chômage technique pour cause de 'shutdown').



L'indice PMI IHS Markit des Etats-Unis pour le secteur manufacturier chute de -0,6P à 52,4 en février et atteint ainsi son niveau le plus bas depuis juillet 2017 (rappel, il était à 56,4 en avril 2018).

Pour mémoire, le PMI manufacturier du Canada chute de 52,6 vers 50,5.



Enfin, après une hausse de +0,8% en décembre (chiffre révisé de +0,6%), les stocks des entreprises américaines ont encore augmenté de +0,8% en rythme mensuel en janvier (contre +0,5% anticipé), selon le Département du Commerce.



La remontée des rendements obligataires a bien soutenu le compartiment bancaire avec +3,4% sur Citigroup, +3,6% sur Ameriprize, +3,7% sur Regions Financial, +3,8% sur Keycorp, Comerica et SBV Financial.

Prudential bondit de +4,3%, Brightouse de +5,4%... sans oublier Goldman Sachs avec +2,5%.



Le Nasdaq a été tiré par AMD +3,3%, Applied Materials et JD Com +3,7%, Activision +3,5%, Autodesk +5,1%, Microchip +5,4%,





