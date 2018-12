Wall Street : belle entame de décembre, inversion courbe taux

04/12/2018 | 00:44

Wall Street a salué l'heureuse conclusion du 'G-20' qui se solde par un cessez le feu douanier sino-américain (c'était prévisible puisque les 2 délégations avaient approuvé le scénario d'un dîner commun, symbole d'une reprise du dialogue).



La semaine et le mois de décembre avaient débuté en fanfare avec plus de 1,7% de hausse sur le Dow Jones: il en termine en hausse de 1,13% à 25.826 (dans le sillage de Boeing +3,8% et et Caterpillar +2,4%) après avoir largement fluctué entre 25.670 et 25.980.

Le S&P500 affiche +1,1% à 2.790 après s'être hissé au-dessus des 2.800 au cours des 1ers échanges.

Le Nasdaq a grimpé de 1,51% et porte son avance à +6% en 6 séances.



Les investisseurs ont racheté en priorité les 3 titans de la cote , Amazon (+4,85%), Apple (+3,5%) et Microsoft (+1,1%). Des dossiers volatiles ont également surperformé comme Applied Materials (+2,6%), illumina, Micron, JD.Com et Microchip (+3,6 à +3,8%), Seagate et Nvidia (+4%), Regeneron +4,6%, Incyte (+6,4%)

La surprise provient des T-Bonds US qui font une incursion sous les 3,000%, à 2,965%, soit -5Pts de base par rapport à vendredi et se retrouvent sur des niveaux plus observés depuis le 17 septembre dernier.

A noter également la 1ère inversion de courbe avec le rendement du '2 ans' (2.821%) et du '3 ans' (2,827%) passant au-dessus du '5 ans' (2,816%)



Cette détente est peut-être à rapprocher de la contreperformance des dépenses de construction qui ont reculé de 0,1% en octobre 2018 (tout comme le mois précédent) alors qu'un sursaut de +4% était attendu.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.