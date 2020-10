Wall Street : belle résilience à la veille des '3 sorcières'.

16/10/2020 | 07:55

Wall Street limite spectaculairement la casse en effaçant 90% des pertes initiales... rien dans l'actualité ne justifie que les indices US perdent -0,1% quand les places européennes ont chuté de -2,4%... à moins que le plongeon du CAC40 et de l'Euro-Stoxx50 ne soit justement le prix à payer pour que le Dow Jones ne perde pas plus de -0,07%, le 'S&P' -0,15% et le Nasdaq moins de 0,5%.



Pas question semble-t-il de gâcher les 3 à 4% gagnés depuis le 18 septembre dernier en cette veille de séance technique des '3 sorcières'. Symétriquement, c'est à peu près le montant des pertes des indices de la zone euro dans l'intervalle.



Ce phénomène de 'résilience' (ou de vases communicants) est bien connu à force de se répéter depuis des années : les gérants US se refont du 'cash' en Europe pour soutenir leur marché domestique, même s'il ne souffle que des vents contraires dans à peu près tous les domaines.



Les démocrates et les républicains ne semblent d'accord que sur un plan d'urgence en faveur des compagnies aériennes et l'espoir de l'adoption d'un 'stimulus package' de 1.800Mds$ avant le 3 novembre s'est presque évanoui, suite aux déclarations pessimistes de Steven Mnuchin.



Cette séance a été ponctuée par la publication de plusieurs 'stats' dont l'indice 'Empire State' de la région de New York qui chute de sept points vers 10,50 en octobre (le consensus tablait sur un chiffre voisin de 15).



Selon le Département du Travail, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis ont grimpé de 53.000 à 898.000 la semaine dernière (déjouant un pronostic de 825.000).



L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à 32,3 en octobre, en progression de 17 points par rapport au mois précédent, marquant ainsi une franche accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (le consensus tablait sur 14,5).



Les doutes sur la vigueur de la reprise pèsent sur le pétrole qui rechute de -1% sur le NYMEX, avec un retour sous le seuil des 41$. Schlumberger a néanmoins repris +3%, Halliburton +2,8%, Conoco +2,5%, Marathon +1,7%.



Le Nasdaq a reculé dans le sillage des 'pharmas' avec Vertex à -20,7%, Incyte et Biogen -3%, Regeneron -2,6%, Tesla -2,7%, eBay, Splunk et Facebook -1,9%, Gilead -1,7%. Une exception à l'ambiance morose dans la 'tech' : Zoom a bondi de +5,3%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.