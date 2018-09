Wall Street : biais haussier après de bons chiffres

27/09/2018 | 16:32

Dopée par de bons chiffres économiques, la Bourse de New York opte pour un biais haussier jeudi après avoir aligné trois séances dans le rouge.



Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,3% à 26.456,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,8% à 8055,2 points.



La hausse de 4,2% du produit intérieur brut (PIB) américain au deuxième trimestre, à en croire la troisième estimation du Département du Commerce, témoigne de la solidité de l'activité Outre-Atlantique.



A titre de comparaison, la croissance aux Etats-Unis n'avait atteint que 2,2% sur les trois premiers mois de l'année.



Autre chiffre bien accueilli par les marchés, le Département du Commerce a fait état ce matin d'une hausse de 4,5% des commandes de biens durables aux États-Unis le mois dernier, une hausse plus de deux fois supérieure aux estimations des économistes, qui tablaient en moyenne sur +1,9%.



De bons chiffres à peine tempérés par ceux de l'emploi, le Département américain du Travail ayant dénombré 12.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage en plus au titre de la semaine close le 22 septembre.



Après ces chiffres, le dollar fait toujours preuve de vigueur au lendemain de la décision de la Fed de relever une nouvelle fois ses taux directeurs de 25 points de base.



Le billet vert progresse de 0,4% à 1,1695 comparé à l'euro.



Sur le front des valeurs, la tendance est surtout portée par les poids lourds de la technologie.



Apple bondit de 2,4% à 225,5 dollars, recherché après la parution d'une note de J.P. Morgan qui initient le suivi du titre avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 272 dollars à horizon 2019.



Amazon prend 1,6% après l'ouverture aujourd'hui dans le quartier de SoHo, à Manhattan, d'un nouveau magasin 'physique' proposant les produits les plus vendus sur sa plateforme en ligne.



Accenture perd en revanche 1,8% malgré la publication de résultats trimestriels en hausse, dopés par la transformation digitale, le cloud et la sécurité informatique.



