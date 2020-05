Wall Street : biais légèrement négatif avant la cloche

21/05/2020 | 15:12

Au lendemain d'une séance positive, les futures sur les principaux indices de Wall Street augurent d'un début de séance en léger repli (-0,2% pour les futures sur le S&P500), malgré une décrue des inscriptions aux chômage.



Le Département américain du Travail a dénombré 2.438.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 2.687.000 la semaine précédente (2.981.000 en estimation initiale), baisse néanmoins en ligne avec le consensus.



Par ailleurs, l'indice d'activité manufacturière Philly Fed s'établit à -43,1 sur le mois en cours, contre -56,6 en avril, mais les économistes espéraient en moyenne une remontée un peu plus forte, aux environs de -40.



Peu après la cloche, doivent encore être publiés l'estimation flash de l'indice PMI composite d'IHS Markit au titre de mai, puis les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens pour avril.



Sur le front des valeurs, Medtronic publie au titre de son dernier trimestre 2019-20 un BPA ajusté en baisse de 62% à 58 cents, manquant de près de 30 cents le consensus, mais annonce un relèvement de son dividende trimestriel à 58 cents par action.



La chaine de grands magasins Macy's indique s'attendre à une perte opérationnelle entre 1110 et 905 millions de dollars sur son premier trimestre, la pandémie de Covid-19 ayant significativement impacté les ventes de mars et avril.



Take-Two Interactive a publié mercredi soir un BPA plus que doublé au titre de son dernier trimestre 2019-20, à 1,07 dollar par action, un BPA supérieur de près de 20 cents à l'estimation moyenne des analystes.



