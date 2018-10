Wall Street : biais négatif avant une semaine chargée

15/10/2018 | 18:50

Après un rebond vigoureux vendredi (+1,1% sur le Dow Jones, +2,3% sur le Nasdaq), les principaux indices américains sont en repli avant une semaine riche (statistiques et résultats). Le Dow Jones perd 0,2% et le Nasdaq est en repli de -0,6%.



'La volatilité demeurera élevée cette semaine, la politique et de nouvelles données incitant les opérateurs à rester aux aguets', prévient Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities.



'Clairement, les investisseurs sont toujours préoccupés par les perspectives de la croissance intérieure des Etats-Unis, dans un contexte de tensions commerciales combiné à une Fed qui reste à l'offensive sur ses taux', ajoute-t-il.



Seront publiés cette semaine les chiffres de la production industrielle et de la construction résidentielle, puis l'indice Philly Fed, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens.



Toujours au chapitre des statistiques, l'indice Empire State de la Fed de New York a progressé ce mois-ci de 2,1 points pour s'établir à 21,1, mais les ventes de détail n'ont augmenté que de 0,1% en septembre, là où les économistes attendaient 0,7% en moyenne.



Les prochains jours verront aussi monter en puissance les publications trimestrielles, avec par exemple ceux de Goldman Sachs, Morgan Stanley, IBM, Johnson & Johnson, Travelers, Honeywell et Procter & Gamble.



Pour l'heure, Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en croissance de 32% à 7,2 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2018. Son BPA s'est accru de 43% à 66 cents, soit quatre cents de plus que le consensus de marché.



Walmart a annoncé vendredi soir l'acquisition de Bare Necessities, un distributeur de lingerie intime féminine sur Internet, qui rejoindra ainsi le portefeuille de commerce en ligne du numéro un américain de la grande distribution.



