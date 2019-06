Wall Street : biais négatif avec les tensions commerciales

12/06/2019 | 14:57

Wall Street pourrait ouvrir en baisse au vu des futures sur les principaux indices, sur fond d'inquiétudes ravivées au sujet des tensions commerciales sino-américaines et alors que l'inflation vient de ressortir près des attentes.



'Le Président Trump a prévenu que de nouveaux droits de douanes pourraient être imposés sur les produits chinois en l'absence de progrès après la réunion du G20 plus tard ce mois-ci', souligne Wells Fargo Advisors.



Le Département américain du Travail a fait état comme prévu d'une hausse de +0,1% des prix à la consommation en rythme séquentiel en mai. Hors énergie et produits alimentaires, l'inflation sous-jacente est aussi ressortie à +0,1%, contre +0,2% attendu.



'Les prix à la consommation restent un indicateur important pour les anticipations de politique monétaire américaine et pour le discours que tiendra M. Powell la semaine prochaine', prévenait ce matin Aurel BGC.



Dans l'actualité des sociétés, KKR a confirmé son intention de faire une offre publique d'achat sur les actions d'Axel Springer, à un prix de 63 euros par action, soit une prime de 40% sur le cours de clôture du 29 mai.



Plusieurs Etats américains, dont le New York et la Californie, ont manifesté leur hostilité au projet de fusion entre T-Mobile US et Sprint, projet que le Département de la Justice pourrait rejeter selon des sources de presse.



