Wall Street : biais positif après les inscriptions au chômage

13/08/2020 | 15:03

Wall Street pourrait ouvrir dans le vert ce jeudi, au vu des futures sur le S&P500 (+0,1%) et le Nasdaq (+0,5%), aidé par de bonnes nouvelles parues il y a quelques minutes sur le front du marché du travail aux Etats-Unis.



Le Département du Travail annonce en effet n'avoir dénombré que 963.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.191.000 la semaine précédente et alors même que le consensus tablait sur 1.120.000 inscriptions.



Autre donnée parue ce jour, les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,7% en juillet par rapport au mois précédent, là où les économistes attendaient en moyenne un gain de 0,5%, mais ne se sont accrus que de 0,2% hors produits pétroliers.



Sur le front des valeurs, Cisco Systems a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté en repli de 5% à 3,4 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2019-20, soit un BPA ajusté de 80 cents, battant de six cents le consensus de marché.



Le conglomérat 3M fait état d'une augmentation de 6% de ses ventes totales au mois de juillet en comparaison annuelle, à 2,8 milliards de dollars. En organique et en monnaies locales, elles se sont accrues de 3% par rapport au même mois en 2019.



Le groupe de luxe Tapestry, maison-mère des marques Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman, publie une perte nette ajustée de 70 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2019-20, soit 25 cents par action contre un BPA de 61 cents un an auparavant.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.