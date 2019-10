Wall Street : biais positif avec de nouveaux trimestriels

17/10/2019 | 15:05

Les futures sur les principaux indices américains, en hausse de 0,3 ou 0,4%, augurent d'un début de séance favorable, des chiffres mitigés concernant la construction résidentielle en octobre se trouvant éclipsés par des résultats d'entreprises solides.



Les mises en chantier de logements ont diminué de 9,4%, à 1.256.000 en rythme annualisé, là où les économistes en espéraient 1.340.000, mais les permis de construire ne se sont tassés que de 2,7% à 1.387.000, alors que le consensus n'en anticipait que 1.320.000.



Par ailleurs, l'indice d'activité manufacturière 'Philly Fed' recule de six points, à +5,6 sur le mois en cours. Par comparaison, le consensus des économistes craignait une chute moins franche, vers +9 en octobre.



Dans l'actualité des valeurs, IBM a dévoilé mercredi soir un bénéfice net opérationnel en baisse de 24% à 2,4 milliards au titre du troisième trimestre, soit un BPA de 2,68 dollars, supérieur de deux cents au consensus.



Honeywell a resserré en hausse sa fourchette cible de BPA ajusté 2019, désormais entre 8,10 et 8,15 dollars, affichant 2,08 dollars pour le trimestre écoulé, soit sept cents de plus que l'estimation moyenne des analystes.



Les opérateurs pourront aussi réagir aux publications supérieures aux attentes de la banque d'affaires Morgan Stanley, du spécialiste de la vidéo à la demande Netflix et du groupe de tabac Philip Morris Intl.



