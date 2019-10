Wall Street : biais positif avec des trimestriels rassurants

15/10/2019 | 15:06

Au lendemain de replis modestes (-0,1% pour le Dow Jones et le Nasdaq), les principaux indices actions à Wall Street sont attendus en rebond de l'ordre de 0,3% au vu des futures, sur fond d'une première salve encourageante de résultats d'entreprises.



Si Wells Fargo a dévoilé un BPA inférieur aux attentes des analystes sur le trimestre écoulé, les autres banques JP Morgan Chase, Goldman Sachs et Citigroup ont toutes les trois battu leurs consensus respectifs.



'La consommation demeure vigoureuse avec la croissance des salaires combinée à un faible taux de chômage', souligne JPMorgan Chase, qui reconnait toutefois un affaiblissement du sentiment des entreprises et de l'investissement face aux risques géopolitiques.



Affichant eux aussi des BPA du troisième trimestre meilleurs que prévu, les groupes de santé Johnson & Johnson et UnitedHealth ont tous les deux relevé leurs fourchettes d'objectifs pour l'ensemble de l'année en cours.



Seule donnée du jour, l'indice 'Empire State' progresse de deux points ce mois-ci pour s'établir à +4, là où le consensus anticipait une certaine stabilité, reflétant donc une accélération surprise de l'activité manufacturière dans la région de New York.



