Wall Street : bien soutenu pour cette fin de trimestre record

28/03/2019 | 21:48

Wall Street a été repris en main en fin de séance, tout comme ce fut le cas ces dernières 48H et les indices clôturent avec une belle unanimité en hausse de +0,35 en moyenne.

Un grand classique pour couronner un trimestre au champagne qui constitue l'exact symétrique de ce que fut le 4ème trimestre 2018.



Sauf accident très improbable demain, Wall Street réalisera sa meilleure performance trimestrielle depuis 2012, avec un gain de +10,25% pour le Dow Jones et +15,6% pour le Nasdaq.



Wall Street a 'digéré' la publication d'une baisse de -4,9% des ventes de logements neufs au mois de février ainsi que la nette révision à la baisse de +2,6% à +2,2% de la croissance US quatrième trimestre 2018 (selon la deuxième estimation du Département du Commerce) là où les économistes anticipaient en moyenne une croissance de 2,4%.



Par ailleurs, l'indice de prix PCE a augmenté de 1,5% au dernier trimestre 2018, à comparer à une hausse de 1,6% au troisième. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,6% à +1,8% d'un trimestre sur l'autre.



Enfin, le Département américain du Travail rapporte avoir dénombré 211.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage aux Etats Unis (-5.000) à l'issue de la semaine du 16 au 23 mars.



Peu après la clôture, le titre Wells Fargo grimpait de +3% sur l'annonce du départ et du remplacement du CEO Tim Sloan (par Allen Parker), auquel Warren Buffet avait pourtant renouvelé sa confiance.

Bonne globale des bancaires ce jeudi avec Citigroup +2,1%, JP-Morgan +1,1%



Quelques hausses au sein du Nasdaq avec les 'semiconducteurs' comme Western Digital +1,9%, Align Techno +1,8%, CSX +1,4%, JD.com +0,9%.

Au sein du secteur 'énergie', Halliburton, Schlumberger et Concho Resource prenaient conjointement +3%.





