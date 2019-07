Wall Street : bon départ de la saison des résultats avec Citi

15/07/2019 | 15:08

Wall Street devrait débuter en légère hausse lundi matin, dans un marché soutenu par Citigroup qui a lancé la saison des résultats trimestriels par des performances meilleures que prévu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant une ouverture dans le vert.



Les marchés d'actions américains avaient enchaîné une nouvelle cascade de records absolus vendredi, portés par la force d'inertie liée aux déclarations rassurantes récemment faites par la Fed.



Ce matin, Citi s'adjuge 0,8% en cotations avant-Bourse après avoir dévoilé un bénéfice net trimestriel en hausse de 6%, réalisée à la faveur de réductions de coût dans un environnement jugé 'incertain'.



Cette nouvelle saison des résultats s'annonce toutefois risquée au vu des niveaux de valorisations élevés affichés par Wall Street.



D'après FactSet, le ratio cours sur bénéfice attendus à 12 mois s'établit aujourd'hui à 16,9x pour ce qui concerne l'indice S&P 500, un niveau très supérieur à sa moyenne sur 10 ans (14,8x).



De plus, les bénéfices du deuxième trimestre des sociétés du S&P 500 sont attendus en baisse de 3%, là encore sur la base des données compilées par FactSet.



Plusieurs poids lourds de la cote - dont Bank of America, IBM, Johnson & Johnson, JPMorgan, Morgan Stanley ou Netflix - ont prévu de publier leurs performances trimestrielles dans les jours qui viennent.



Le calendrier économique s'annonce, lui, nettement moins chargé.



Bonne nouvelle néanmoins, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York a progressé pour s'établir à 4,3 en juillet, après une chute record à -8,6 en juin.



Pour mémoire, le seuil de zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière.



