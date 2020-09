Wall Street : bonne entame de semaine mais un goût d'inachevé

14/09/2020 | 23:06

Belle entame de semaine... mais tous les lundi sont haussiers depuis la mi-mai.



Wall Street a effacé plus de la moitié de ses pertes de la semaine passée.

En intraday, c'est le Dow Jones qui s'est montré le plus solide, gagnant du terrain au fil des heures (+1,2% au final) tandis que le S&P500 (+1,27%) et le Nasdaq (+1,87%) perdaient symétriquement de l'altitude, après avoir culminé vers 18H00.



En hausse de 2% dès l'entame des cotations, le Nasdaq avançait jusque vers +2,3% (vers 11.115 ce qui effaçait 60% des des -4,1% perdus la semaine dernière) avant de faiblir en fin de parcours.



Belle revanche des Small caps avec le Russel-2000 à +2,65% qui finit au plus haut, le secteur immobilier et les valeurs de construction étant très recherchés.



En ce 14 septembre, l'aiguillon haussier, ce fut la reprise des tests d'un candidat vaccin par Astra-Zeneca puis la multiplication des opérations fusion outre Atlantique (Nvidia/ARM, Gilead/Immunomedics -qui a flambé de +100% en séance-, Oracle/Tik-Tok), puis des commentaires très 'bullish' sur l'immobilier de la part de stratèges très écoutés.



Le secteur des prêts et promoteurs immobiliers a flambé, à l'image de Apartment Investment & Management avec +7,1%, Kimco Realty +6,1%, Discover Financial +6%, Fifth Third +5,8%, Simon Property +5,7%, Comerica +5,3%, Capital One +5,1%, Regions Financial +4,7%...



Une exception au sein du secteur financier avec Citigroup à -5,6%.



Le Nasdaq était dopé par Tesla avec +12,6% (à 420$, les déboires du concurrent Nikola dans les utilitaires provoquent de gros arbitrages), Micron +6,4%, Incyte +5,9%, Nvidia +5,8%, Zoom +5,4%, Oracle +4,3%, Regeneron +3,6%, Apple +3%...



Rien à signaler du côté du secteur 'énergie' avec un baril de WTI quasi inchangé à 37,3$ après une chute de -6,5% la semaine passée.





