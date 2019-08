Wall Street : bonne humeur confirmée après les 'minutes'

22/08/2019 | 07:44

La Bourse de New York a gagné du terrain mercredi, confirmant sa bonne humeur après la parution des 'minutes' de la Fed : le Dow Jones a grimpé de 0,9% à 26.202,7, tout comme le Nasdaq Composite à 8020,2.



'Les minutes ont montré que les membres de la Fed ont vu la baisse de taux de juillet comme s'inscrivant dans une 'réévaluation en cours' de la politique monétaire, sur fond de ralentissement de la croissance mondiale et d'inflation toujours basse', note Wells Fargo.



Sur le front des statistiques, la National Association of Realtors a fait état de 5,4 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, un chiffre en hausse de 2,5% par rapport à juin.



Par ailleurs, les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont baissé d'environ -2,7 millions de barils, selon des données publiées ce mercredi par l'EIA (Energy Information Administration), contre -1,9 million de barils attendu.



Des valeurs cycliques comme Boeing (+2,4%) ont été soutenues par l'espoir que la conjoncture s'améliore, sur fond de 'commentaires du président Trump, qui envisagerait un certain nombre de mesures afin de soutenir l'activité économique', aux dires d'un opérateur.



Du côté des publications, les opérateurs ont acclamé le relèvement d'objectifs de BPA de Target (+20,5%), ainsi que les résultats meilleurs que prévu de Lowe's (+10,1%), mais ils ont délaissé ceux de Toll Brothers (-4,3%).



