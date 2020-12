Wall Street : brusque retour de l'aversion au risque

Wall Street devrait ouvrir en baisse lundi matin, les inquiétudes entourant la propagation d'une nouvelle souche du coronavirus en Europe favorisant un soudain retour de l'aversion pour le risque.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais accusent des pertes allant de 1% à 1,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



De nombreux pays ont annoncé ce week-end qu'ils avaient décidé de suspendre les arrivées en provenance du Royaume-Uni afin d'enrayer la propagation d'une nouvelle variante du coronavirus, baptisée 'VUI-202012/01' et décrite comme plus contagieuse.



Les valeurs liées au transport, et particulièrement les compagnies aériennes, devraient faire les frais de ce regain d'inquiétude à quelques jours des congés des fêtes de fin d'année.



Les cours du pétrole baissent également, le marché anticipant de nouvelles mesures de restriction à la circulation suivies d'un nouvel impact sur un redressement économique déjà laborieux.



Le baril de brut léger américain (WTI) chute actuellement de 4,7% sous 46,7 dollars.



Toutes ces craintes semblent rendre bien improbable l'inscription du traditionnel 'rally de Noël', ce phénomène qui décrit la progression des tous derniers jours de l'année, caractérisé par des éléments techniques favorables.



Les analystes ne semblent plus trop croire en une poursuite du mouvement haussier dans l'immédiat et anticipent plutôt une consolidation des dernières semaines avant un démarrage sur de nouvelles bases en 2021.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui, mais l'intégration de Tesla au S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, pourrait dynamiser la cote.



Le feuilleton du plan de relance américain semble, pour sa part, toucher à sa fin avec des Démocrates et des Républicains qui avanceraient peu à peu vers un projet commun.



'Le soutien se concentrerait sur les ménages et les entreprises, repoussant à plus tard l'aide aux collectivités locales fragiles', explique-t-on chez LFDE.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.