Wall Street : bute sur des seuils clés et invoque la reprise

Au lendemain d'un pont de 3 jours, Wall Street avait rouvert dans l'euphorie avec +2,5% sur le Dow Jones qui s'est hissé jusque vers 25.175, le S&P500 qui renouait avec l'ex-record absolu du 26 juillet 2019 à 3.021Pts, le Nasdaq avec l'ex-record absolu du 5 février, au-delà des 9.450Pts... et le Nasdaq-100 s'approchait de 3% de son record absolu du 19 février.



Les gains se sont érodés après une déclaration de Larry Kudlow qui évoque 'une véritable colère de Donald Trump contre la gestion initiale de la pandémie de Covid-19 par la Chine' (les frontières aériennes n'ont pas été fermées à temps par Pékin qui a laissé ses ressortissants voyager sans les tester).

'Mais les accords commerciaux signés l'an dernier avec la Chine ne sont pas remis en cause... à ce stade'.

Le Dow Jones en termine sur un gain de +2,17% à 24.995, le S&P 500 +1.23% (à 2.991), le Nasdaq +0.17% et le Russell 2000 prend 2,77%.



Wall Street a salué vers 16H, le Département du Commerce fait état ce mardi de 623.000 ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois d'avril, soit une légère hausse, de +0,6% par rapport au mois précédent. mais c'est incomparablement plus élevé (+20%) que les 490.000 ventes attendues: un tel écart statistique est rarissime, voir historique.



L'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board qui remonte à 86,6 contre 85,7 en avril mais ne sanctionne pas une hausse inférieure aux attentes des économistes qui l'anticipaient vers 88.



Le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs recule de 73 vers 71,1 mais l'indice des 'attentes' s'affiche à 96,9, contre 94,3 le mois précédent.

Cette séance a été marquée par une flambée des valeurs bancaires avec Goldman Sachs, Zions Bancorp et Citigroup +9%, Morgan Stanley +8,6%, Wells Fargo +8,3%, JP-Morgan +7%.

Net regain d'achat sur les valeurs en grande difficulté comme les croisiéristes, les compagnies aériennes avec des gains de +13% à 17,5%



