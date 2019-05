Wall Street : capitulation évitée, pétrole perd 3% et repart

29/05/2019 | 23:49

Wall Street a un peu limité la casse : Dow Jones qui chutait à mi-séance de -400Pts (-1,6%) a repris pratiquement la moitié du terrain avec un recul de- 0,87% à 25.126.

L'indice a inscrit en séance comme en clôture son plus faible score en 4 mois.

Le S&P500 n'a cédé que -0,7% à 2.783 et le Nasdaq recule de -0,8% lâché à 7.547 (contre 7.504 au plus bas).

Le VIX qui avait fusé de +7,5% jusque vers 19 termine sur un écart beaucoup plus modéré de +2,3% à 17,9.



L'aversion au risque s'est également traduite en séance pour un plongeon du rendement du T-Bond 2029 jusque vers 2,21% avant de rebondir vers 2,258% (rappel : la fourchette du taux ' FED funds ' est de 2,25/2,50%).



Le rendement du ' 30 ans ' a également inscrit en séance un plancher de 2,665% et 2,69% au final, symétriquement, le ' 5 ans ' s'est écrasé jusque vers 2,007% (soit 2 crans en-deçà du loyer de l'argent actuel).



Ce ' trou d'air ' intraday ressemble à un ' plus bas ' potentiel, lié à une forme de capitulation psychologique, avec anticipation récessionniste et crainte déflationniste dans le sillage de la guerre commerciale avec la Chine, qui s'intensifie si l'on décline les dernières déclarations de Trump de l'espoir d'un accord (lundi à Tokyo) à ' nous ne voulons pas d'un tel accord ' (proposé par la Chine) mardi.



Huawei qui vient d'être blacklisté par Trump tente une contre-attaque en justice pour contester l'interdiction de contracter avec une administration ou une entreprise US.

Pékin se fait également plus menaçant en évoquant la possibilité de réduire ses exportations de terres rares (' la priorité, c'est le marché chinois ') dont l'industrie américaine est grande consommatrice.



Précision, il n'y a pas de pénurie de terres rares (il y a surproduction), donc la Chine n'a pas de raison de restreindre ses exportations lié à un manque de 'physique': le message est donc ' politique '.



Sur le front pétrolier, le 'WTI' a décroché de -3% jusque vers 57,3$ avant de tout reprendre à 59,1$... là encore, un scénario de capitulation/reprise en 'V' pouvant marquer la fin d'une phase corrective.



Côté valeurs, les S&P500 et le Nasdaq ont été plombés par les ' pharmas ' : Incyte -5,1%, Vertex -3,1%, Alexion -3%, le Dow Jones l'a été par Johnson & Johnson avec -4,2%.

Côté ' technos ', repli de Symantec -2,3%, AMD -3,2%, Nvidia -2,1%, Cisco -1,4%, Facebook -1,2%



Quelques rachats à bon compte sur les ' semi ' avec Micron +1,1%, Intel +1,5%, Xilinx et Microchip +1,8%, Seagate +2,6%...





