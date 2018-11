Wall Street : célèbre comme une victoire le scénario anticipé

07/11/2018 | 23:56

Quel feu d'artifices ! Le Dow Jones s'envole de +500Pts (+2,13%, à 26.180), le S&P500 de +2,12% à 2.814 et le Nasdaq de 2,64%, à 7.570Pts, et le Russel-2000 prend +1,7%...

Le Nasdaq a désormais effacé 50% de sa baisse depuis ses plus hauts absolus, on n'est pas loin des 50% sur le S&P500.



Le catalyseur, ce serait le scrutin de mardi : la vraie surprise c'est qu'il n'y a pas eu de surprise à l'issue des élections de 'Midterm' qui consacre un divorce quasi complet entre l'Amérique rurale (nationaliste et hostile au libre échange) et l'Amérique urbaine (plus ouverte sur le monde), de telle sorte que chaque camp revendique une 'victoire'.



Pour Wall Street, la 'victoire' c'est que les résultats sont ceux anticipés, donc pas de remise en cause du scénario envisagé: Trump impuissant, des démocrates qui le sont tout autant et aucune réforme majeure d'ici 2020... le fait 'politique' ne perturbera pas les marchés pendant 2 ans.



Le fait que la Chambre des Représentants contrôle désormais le budget des Etats Unis ne constitue pas un handicap puisque les démocrates ne peuvent prendre le risque d'un 'shutdown' (qui leur serait imputé) et se montrent ouverts à la mise en oeuvre des dépenses de modernisation des infrastructures (jugées indispensables par tous les électeurs), ce qui devrait soutenir la croissance.

Pour le reste, c'est du ressort de la FED qui s'exprimera demain lors d'une conférence: Jerome Powell devrait confirmer qu'une économie robuste et sous tension salariale (+3,1% par an) peut supporter la prochaine hausse de taux anticipée pour mi-décembre et au moins les 2 suivantes au 1er semestre 2019.



Le Nasdaq a été propulsé au-delà de 7.550 par Align Techno +7,%, Illumina +6,2%, AMD +5,6%, Netflix +5,4%, Adobe +5,4%, Intuitive et Vertex +5%, Microsoft +3,9%, Intel +3,1%, Apple et Cisco +3%, Micron +2,8%,



Les bancaires sont en hausse mais elles sous-performent, Wells Fargo finit stable, JP Morgan prend au mieux +1,7%



Le pétrole a peu fluctué (il finit à 72$) mais on notait l'envol de Cymarex +12,1%, de Noble +4,2%, faiblement compensé par le repli de Nal Oilwell -1,8%.

Un grand absent dans le mouvement de rebond qui a dopé les cours de 90% des titres: General Electric qui chute de -2,3% (9,20$)



Le seul 'gadin du jour' concernait Coty avec -22,5%.



