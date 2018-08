Wall Street célèbre un record de longévité en ordre dispersé

New York (awp/afp) - Wall Street, hésitant entre ennuis judiciaires de proches de Donald Trump et espoir d'une détente des relations Pékin-Washington, a terminé en ordre dispersé mercredi, alors que les courtiers célébraient le record du plus grand nombre de jours sans crise majeure.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,34% à 25.733,60 points.

L'indice S&P 500 a baissé de 0,04% à 2.861,82 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,38% à 7.889,10 points.

A moins d'un mois du dixième anniversaire de l'éclatement de la crise financière, Wall Street a battu mercredi un record de longévité à la hausse.

L'indice S&P 500 a évolué sans baisse de plus de 20% pendant 3.453 jours, ce qu'on appelle communément un "bull market" dans les salles de marché en référence au taureau qui symbolise la puissance de la finance d'après la définition de plusieurs analystes.

Ce record a valu un tweet du président Donald Trump, adressant ses "félicitations à l'Amérique".

"Les gens peuvent considérér qu'il ne s'agit que d'un nombre mais il montre à quel point l'économie se porte bien" a réagi Tom Cahill de Ventura Wealth Management.

"La question du jour est de savoir combien de temps cela va durer encore", s'est quant à lui interrogé Sam Stovall de CFRA, citant la récession comme risque majeur.

"Or nous n'apercevons aucune récession à l'horizon (...) Les taux d'intérêt et l'inflation devraient demeurer bas et les profits des entreprises sont attendus en hausse de 10% l'an prochain après 23% attendus cette année", a-t-il ajouté.

Record terni

Ce record a été quelque peu terni mercredi par des inquiétudes sur le front politique alors que Donald Trump a essuyé mardi un double coup dur judiciaire, avec son ancien avocat qui l'a personnellement impliqué devant un juge et, simultanément, son ex-chef de campagne qui a été déclaré coupable à son procès.

"La résolution de ces deux affaires fait pression sur le dollar ainsi que sur les actions américaines", a observé Chris Low de FTN Financial.

Toutfois, "le fait que les marchés boursiers se soient finalement assez bien maintenus prouve qu'ils ont d'autres sujets de préoccupation en ce moment" au premier rang desquels le commerce, a affirmé M. Cahill.

Les Américains et Chinois ont repris mercredi leurs pourparlers pour tenter de mettre fin à une guerre commerciale qui fait courir un risque réel à la première économie mondiale.

Sur le marché obligataire, le taux à dix ans sur la dette américaine se détendait vers 21H00 GMT à 2,819% contre 2,830% à la clôture mardi, et celui à 30 ans à 2,984% contre 2,993% la veille.

Sur le front des valeurs, la chaîne de distribution spécialisée dans le bricolage Lowe's a bondi de 5,80% après la publication de ses résultats trimestriels montrant notamment un bénéfice par action supérieur aux anticipations des analystes.

L'entreprise de grande distribution Target a progressé quant à elle de 3,21% suite à une hausse de son chiffre d'affaire au-delà des estimations, portée par ses ventes en magasins et en ligne.

Kraft Heinz a baissé de 0,48%. Après les soupes et les plats d'accompagnements, le groupe agroalimentaire a étendu son partenariat avec la célèbre présentatrice et femme d'affaires américaine Oprah Winfrey aux pizzas surgelées basées sur une pâte contenant du chou-fleur.

