Bourse de Wall Street : Wall Street chute en clôture, lestée par les valeurs cycliques et technologiques

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en nette baisse mercredi, les valeurs technologiques pesant une nouvelle fois sur les indices sur fond d'inquiétudes pour la conjoncture mondiale et de résultats d'entreprises mitigés à Wall Street.

S'enfonçant dans le rouge en cours de séance, le Dow Jones (DJIA) a terminé en baisse de 2,4% à 24.583,42 points, malgré les bons résultats de Boeing. Le S&P 500 a perdu 3,1% à 2.656,10 points, inscrivant sa sixième séance de baisse d'affilée après avoir perdu du terrain au cours de 13 des 15 dernières séances. Le Nasdaq Composite a chuté de 4,4% à 7.108,40 points. L'indice à dominante technologique se trouve désormais en phase de correction, un phénomène défini comme une baisse de plus de 10% par rapport au précédent pic.

Les fabricants de semiconducteurs ont entraîné dans le rouge les valeurs technologiques après la publication par Texas Instruments, (-8,2%) de ventes inférieures aux attentes, tandis que les résultats décevants d'AT&T (-8,1%) ont pesé sur le secteur télécom. Microsoft a perdu 5,4% et Amazon 5,9%.

Les valeurs industrielles cycliques ont également été fortement pénalisées, United Technologiques chutant de 6,1% et Caterpillar de 5,6%. "Il y a une accumulation d'incertitudes sur plusieurs fronts et cela augmente le niveau de crainte dans tous les domaines", commente Jerry Braakman, directeur des investissements chez First American Trust.

Avant la clôture, le Livre Beige de la Réserve fédérale a confirmé l'existence de tensions sur le marché de l'emploi et de hausses de prix liées à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers aux Etas-Unis. Pour autant, les hausses de prix et de salaires sont restées modérées ces dernières semaines dans la plupart des régions américaines, selon la banque centrale.

Après avoir ouvert en forte hausse, Boeing a finalement dû se contenter d'un gain de 1,3% après la publication de résultats supérieurs aux attentes et d'objectifs annuels revus à la hausse. UPS a par ailleurs perdu 5,5%. Le géant américain de la livraison de colis a annoncé mercredi un bénéfice conforme aux attentes au titre du troisième trimestre, mais un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux prévisions.

Visa, Microsoft, Tesla et Ford publient leurs résultats trimestriels après la clôture.

-Amrith Ramkumar and Avantika Chilkoti, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire