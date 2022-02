Wall Street chute en raison des tensions géopolitiques ; les minutes de la Fed sont attendues.

Les services de technologie et de communication ont mené les baisses parmi les 11 principaux secteurs du S&P. L'indice de l'énergie a été le seul à progresser, en hausse de 1,4 %, les prix du brut ayant augmenté alors que les tensions autour d'une éventuelle intervention russe en Ukraine restent élevées. [O/R]

Les États-Unis et l'OTAN ont déclaré que la Russie continuait à renforcer ses troupes autour de l'Ukraine malgré l'insistance de Moscou à se retirer.

"Le fait que (le président américain Joe) Biden et l'OTAN restent quelque peu sceptiques à ce sujet amène les investisseurs à repenser ce problème géopolitique. L'inquiétude demeure", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities.

Les marchés ont connu de fortes fluctuations au cours des dernières séances, sous l'effet des manchettes géopolitiques. L'indice de volatilité CBOE avait atteint des sommets de trois semaines en début de semaine avant de se replier.

À 12 h 49 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones était en baisse de 279,01 points, soit 0,80 %, à 34 709,83, le S&P 500 était en baisse de 31,72 points, soit 0,71 %, à 4 439,35, et le Nasdaq Composite était en baisse de 164,62 points, soit 1,16 %, à 13 975,13.

Les actions des grandes banques ont chuté, Morgan Stanley perdant 2,4 %, tandis que celles des grands noms de la croissance, Apple Inc, Alphabet Inc, propriétaire de Google, Amazon.com Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc et Tesla Inc, ont reculé de 0,8 % à 3,1 % après avoir fortement progressé mardi.

Certains rapports de résultats décevants ont également pesé sur les marchés, les actions de ViacomCBS chutant de 21,8 % après que le conglomérat médiatique a manqué ses prévisions de bénéfices, tout en annonçant un changement de nom en Paramount et en dévoilant un large éventail de programmes.

L'attention se porte désormais sur le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale qui s'est tenue le mois dernier, afin d'obtenir plus d'indices sur les projets de la banque centrale de réduire son bilan massif et de relever les taux d'intérêt.

Les ventes au détail ont fortement rebondi en janvier, tandis que la production des usines américaines a augmenté modérément, selon des données distinctes, ce qui renforce les arguments en faveur d'une Fed belliciste en mars.

"Si le consommateur peut absorber, continuer à dépenser et prospérer tout au long de cette période inflationniste, cela donne à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre pour être agressive dans sa politique monétaire", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille chez Globalt Investments à Atlanta.

Selon l'outil Fedwatch de CME Group, les paris étaient répartis de manière presque égale entre les attentes d'une hausse de 25 et 50 points de base en mars.

L'affaiblissement des avantages de la demande de travail à domicile a fait chuter l'entreprise canadienne de commerce électronique Shopify de 17,6 % après qu'elle ait prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre, tandis que Roblox Corp a dégringolé de 25,9 %, la plateforme de jeux n'ayant pas répondu aux attentes des analystes concernant les réservations trimestrielles.

Airbnb, quant à elle, a progressé de 4,1 % après que la société de location de logements à court terme a annoncé un chiffre d'affaires meilleur que prévu pour le premier trimestre grâce à une forte demande de voyages et à des séjours plus longs.

Devon Energy Corp a gagné 6,7 % après que le producteur de pétrole a annoncé des résultats pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de la Bourse.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,10 à 1 sur le NYSE et de 1,78 à 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 16 nouveaux sommets sur 52 semaines et 6 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 39 nouveaux sommets et 76 nouveaux points bas.