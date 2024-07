(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* TSMC renverse la vapeur après des résultats optimistes

* Domino's Pizza s'effondre après une baisse de ses ventes au deuxième trimestre

* Les résultats de l'enquête sur le chômage sont en hausse par rapport à l'année précédente.

* Les demandes d'allocations chômage sont plus élevées que prévu

* Les indices sont en baisse : Dow 0,62%, S&P 0,68%, Nasdaq 1,02%.

18 juillet (Reuters) -

Les principaux indices de Wall Street ont renoncé à leurs gains initiaux jeudi, après un bref rebond des valeurs à puce et des grandes capitalisations, les investisseurs ayant délaissé les valeurs technologiques à prix élevé pour se tourner vers des secteurs peu performants.

Les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing cotées aux États-Unis ont chuté de 2,8 %, entraînant l'indice Philadelphia SE Semiconductor dans une baisse de 0,6 % et le mettant sur la voie d'une deuxième séance consécutive de baisse après une forte vente de puces et d'actions technologiques de grande capitalisation mercredi.

Les actions des semi-conducteurs et des méga-capitalisations ont d'abord cherché à récupérer leurs pertes après que TSMC a augmenté ses prévisions de revenus pour l'année entière, mais elles sont revenues sur leurs pas.

les prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, mais elles ont fait marche arrière, les investisseurs continuant à délaisser les actions de croissance à forte capitalisation pour se tourner vers les petites capitalisations.

"Nous avons eu un retour en force grâce à TSMC ce matin, mais le marché de la technologie est très encombré. Tous ceux qui surpondèrent les valeurs technologiques ont profité de l'occasion pour s'alléger, puis ils ont tous commencé à virer au rouge", a déclaré Dennis Dick, trader chez Triple D Trading.

Microsoft, Amazon.com, Apple et Alphabet ont inversé les gains antérieurs, chutant de 1,7 % à 2,9 %.

L'indice Russell 2000, à faible capitalisation, a également reculé de 0,7 %, s'apprêtant à connaître une deuxième séance de baisse après une hausse de cinq jours.

"C'était un peu trop, trop rapide pour le Russell. Rien ne va directement à la hausse, mais c'est une question de rotation", a déclaré M. Dick, ajoutant que les petites capitalisations continueront à bien se comporter dans les semaines à venir, car les investisseurs anticipent un assouplissement de la politique monétaire.

Par ailleurs, le département du travail a annoncé que les demandes d'allocations chômage avaient augmenté à 243 000 pour la semaine se terminant le 13 juillet, ce qui est plus élevé que prévu.

Les opérateurs ont légèrement augmenté les paris sur une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale d'ici septembre à plus de 95 %, selon FedWatch de CME, malgré des données manufacturières beaucoup plus fortes que prévu.

données sur l'industrie manufacturière

de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie.

Les investisseurs ont également évalué les résultats des entreprises, Domino's Pizza ayant chuté de 12,8 % après avoir manqué les estimations concernant les ventes trimestrielles des magasins comparables.

Le constructeur de maisons D.R. Horton a bondi de 11 % pour atteindre un niveau record après avoir annoncé un bénéfice trimestriel plus élevé et un plan de rachat d'actions de 4 milliards de dollars. Ce mouvement a également permis à l'indice PHLX Housing d'atteindre un niveau record.

Les fabricants de puces Nvidia et Intel ont contré les baisses sectorielles, gagnant respectivement 0,9 % et 4,2 %.

L'indice S&P 500 de l'énergie a mené les gains sectoriels, tandis que l'indice des soins de santé a été entraîné par une perte de 7,2 % d'Eli Lilly.

Les commentaires des responsables de la Fed, Lorie Logan, Mary Daly et Michelle Bowman sont également attendus plus tard dans la journée.

À 12:08 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 257,34 points, soit 0,62%, à 40 940,74, le S&P 500 était en baisse de 37,93 points, soit 0,68%, à 5 550,34, et le Nasdaq Composite était en baisse de 184,34 points, soit 1,02%, à 17 812,59.

Warner Bros Discovery a bondi de 6,3 % après un rapport selon lequel le propriétaire de CNN et de HBO avait discuté d'un plan visant à séparer ses activités de streaming numérique et de studio de ses anciens réseaux de télévision.

Netflix a glissé de 1,1 % avant ses résultats, attendus après la clôture des marchés.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,44 contre 1 sur le NYSE et de 1,98 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 76 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 152 nouveaux records et 30 nouveaux plus bas. (Reportage de Lisa Mattackal et Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta et Pooja Desai)