Bourse de Wall Street : Wall Street chute lourdement lundi face au coronavirus et au plongeon du pétrole

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a signé lundi sa pire séance depuis 2008 alors que la chute des prix du pétrole est venue renforcer la nervosité des investisseurs face aux répercussions attendues de l'épidémie de coronavirus.

L'indice Dow Jones a clôturé en baisse de plus de 2013 points, soit 7,8%, à 23.850 points. Il s'agit de la plus forte baisse en points de l'histoire de l'indice phare des valeurs industrielles. L'indice S&P 500 a dévissé de 7,6% à 2.746 points, accusant pour sa part son plus fort recul sur une séance depuis la crise financière de 2008. Le Nasdaq Composite a de son côté chuté de 7,3%, à 7.950 points. La séance a été particulièrement agitée, une chute de plus de 7% du S&P 500 à l'ouverture ayant déclenché une suspension automatique des échanges pendant 15 minutes. Les 11 secteurs composant l'indice S&P 500 ont tous terminé en repli, celui de l'énergie ayant notamment décroché de 17%.

L'ensemble des places boursières mondiales ont connu un lundi noir, sous l'effet de la propagation du coronavirus et de l'effondrement du baril de brut provoqué par la décision de l'Arabie saoudite de déclencher une guerre des prix du pétrole face à la Russie. Le baril de WTI a terminé en baisse de près de 25% lundi à New York, touchant un point bas en quatre ans.

Les investisseurs ont réagi à la décision de l'Arabie saoudite, annoncée samedi, d'augmenter sa production de pétrole et de baisser ses prix, en dépit des menaces actuelles sur la demande engendrées par l'épidémie de coronavirus. Cette décision avive le conflit entre Riyad et la Russie, un autre grand producteur d'or noir. Vendredi, l'Arabie saoudite n'a pas réussi à convaincre la Russie d'adhérer à son projet d'une nouvelle réduction de la production de pétrole, pendant une réunion de l'Opep et de ses alliés à Vienne.

"L'échec des négociations entre la Russie et l'Opep a brisé la confiance des marchés", qui était déjà fragile en raison des incertitudes liées au coronavirus, indique Alvin Ngan, stratégiste de Zhongtai International Holdings à Hong Kong.

"La crainte aujourd'hui est celle d'une récession mondiale", déclare Thomas Hayes, président de Great Hill Capital, une société de gestion de fonds spéculatifs basée à New York. La chute des cours du pétrole accroît le risque que certaines entreprises du secteur fassent défaut sur leur dette, souligne-t-il. Si la Russie ne revient pas bientôt à la table des négociations, les investisseurs vont redouter des défauts d'entreprises et les banques seront moins disposées à prêter, ce qui pourrait faire caler l'économie, prévient-il.

VALEURS A SUIVRE:

-Les valeurs pétrolières ont dévissé lundi, alors qu'un baril en-dessous de 30 dollars menacerait la rentabilité du pétrole de schiste américain. Occidental Petroleum s'est notamment écroulé de 42%. Exxon Mobil s'est de son côté écarté de ses points bas mais a fini en baisse de 12% et Chevron a abandonné 15,5%. Les valeurs bancaires se retrouvent également sous forte pression : JPMorgan a cédé 13,7% et Goldman Sachs 10,4%.

-Boeing a décroché de 7,8%. L'autorité américaine de la sécurité aérienne est sur le point d'exiger une modification du câblage électrique des 737 MAX, ce qui pourrait encore retarder la remise en service de l'avion, cloué au sol depuis un an, ont indiqué des sources proches du dossier. Cette décision concernerait la totalité des quelque 800 appareils 737 MAX construits à ce jour.

-La chaîne de cafétérias Starbucks (-6%) a annoncé avoir perdu des millions de dollars de chiffre d'affaires à cause de l'épidémie de coronavirus en Chine et prévoir de suspendre ses ouvertures de nouveaux magasins dans le pays.

-Le groupe de clubs-entrepôts Costco (-3%) a connu un pic d'activité pendant la dernière semaine de février car ses clients se sont rués sur les produits de première nécessité et les désinfectants en raison des craintes liées au coronavirus. En raison de difficultés d'approvisionnement, Costco a décidé de limiter le nombre de produits vendus à chaque client.

-Bristol-Myers Squibb (-4,3%) a annoncé qu'un essai de phase 3 portant sur un traitement contre le myélome multiple n'avait pas atteint son principal objectif. Cette étude comparait l'efficacité d'un traitement associant les médicaments Empliciti, Revlimid et dexaméthasone par rapport au Revlimid et au dexaméthasone seuls chez des patients n'ayant pas été soignés auparavant et ne pouvant recevoir une greffe.

-Avantika Chilkoti, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau, Thomas Varela)

