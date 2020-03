Wall Street : chute, nouvelles inquiétudes sur le coronavirus

10/03/2020 | 08:10

La Bourse de New York a terminé la séance en forte baisse alors que les inquiétudes concernant les implications du coronavirus restent vives. Le Dow Jones a chuté de 7,79% en fin de séance tandis que le Nasdaq Composite perd 7,29%.



La chute abyssale de certaines valeurs à l'ouverture des marchés a conduit le déclenchement de mécanismes dits de 'coupe-circuit' (circuit-breaker) destinés à arrêter les négociations dès lors que les cours de Bourse sortent des zones autorisées.



L'effondrement - peu avant le week-end - des cours du pétrole est venu s'ajouter à de nombreux sujets d'inquiétudes, allant de l'explosion du nombre de malades en Italie à la multiplication des mesures de confinement à travers le monde.



'Les marchés semblent en pleine capitulation face à l'entrée du coronavirus aux Etats-Unis, le coeur de la finance mondiale', commentent les équipes de BofA Global Research.



S'ils prévoient encore beaucoup de volatilité à court terme, les analystes de la banque d'affaires américaine recommandent aux investisseurs de conserver leur calme, voire de rajouter un peu de risque à leur portefeuille à un horizon d'un ou deux mois.



L'ensemble des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent en baisse, mais la dégringolade la plus significative du début de journée revient au secteur de l'énergie qui décroche de plus de 16% dans le sillage du plongeon des prix pétroliers.



Les cours du brut perdaient hier plus de 18% alors que l'Arabie Saoudite - qui souffre d'une chute de ses exportations vers la Chine (son premier client) pour cause d'épidémie de coronavirus - n'a pas réussi à convaincre la Russie de réduire sa production afin de stabiliser les prix de l'or noir.



L'irruption du virus incite, une fois de plus, les investisseurs à se porter sur les actifs sans risques, comme le bon du Trésor américain à 10 ans, dont le rendement chute actuellement de plus de 11 points à 0,5920%.



Du coté des valeurs, Xerox a proposé désormais la nomination de 12 candidats au conseil d'administration de HP, sur lequel il espère jeter son grappin à l'occasion de la prochaine assemblée générale du groupe.



Twitter a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le fonds activiste Elliott Management, par lequel ce dernier s'engage à désormais coopérer avec la direction du site de micro-blogging.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.