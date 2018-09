Wall Street : climat de confiance en attendant la Fed

26/09/2018 | 15:13

Wall Street devrait débuter en légère hausse mercredi matin, dans un climat de confiance avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant une ouverture plutôt favorable.



La banque centrale américaine devrait annoncer en début d'après-midi, à l'issue d'une réunion de deux jours de son comité de politique de monétaire, une hausse de 25 points de base de ses taux directeurs.



'Le marché s'attend à ce que la Fed fasse preuve de davantage d'optimisme', commentent ce matin les équipes de BofA Merrill Lynch.



'Nous pensons qu'elle va sans doute indiquer que sa politique monétaire ne peut plus être considérée comme 'accommodante' en corrigeant, voire en retirant purement et simplement le terme de son communiqué', explique la banque américaine.



'Les récents discours des dirigeants de la Fed valident une approche plus neutre en termes de taux d'intérêt et un virage presque restrictif face à une expansion économique qui se poursuit', justifie BofA Merrill Lynch.



Les investisseurs seront également attentifs, peu après l'ouverture, aux ventes de logements neufs, attendues en légère hausse au mois d'août.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain perd 0,6% à 71,8 dollars avant la parution dans le courant de la matinée des stocks hebdomadaires de pétrole.



Côté valeurs, Nike est attendu en baisse de 3% malgré un solide début d'exercice qui s'est traduit par une hausse de 10% de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre de son exercice 2018-2019.



