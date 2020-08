Wall Street : clôture dans le rouge après les minutes du FOMC

20/08/2020 | 07:35

La Bourse de New York a terminé la séance de mercredi dans le rouge, après la parution des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), qui a conduit les indices à abandonner leurs gains initiaux.



Ainsi à la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,3% à 27.693 points, tandis que le S&P 500 a perdu plus de 0,4% à moins de 3.375 points, et que le Nasdaq Composite a lâché près de 0,6% à 11.146 points.



'Le rapport de la Fed a tempéré l'optimisme concernant la reprise économique aux Etats-Unis au second semestre, plusieurs participants ayant cité la capacité de la pandémie en cours à freiner sa croissance', souligne Wells Fargo Advisors.



Du côté des valeurs, Target a grimpé de presque 13% après avoir dévoilé des résultats particulièrement solides au titre du trimestre écoulé, alors que Lowe's a fini presque stable bien qu'ayant fait mieux que prévu au cours du dernier trimestre.



Johnson & Johnson a lui aussi terminé la séance près de son équilibre, alors que le groupe de santé a annoncé un accord pour acquérir Momenta Pharmaceuticals, dans une transaction en numéraire pour environ 6,5 milliards de dollars.



Nike a progressé de plus de 1%, porté par Susquehanna qui a confirmé son avis 'positif' sur celui-ci, appréciant les perspectives du géant du sport, et qui a revu à la hausse son objectif de cours, passant de 130 à 150 dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.