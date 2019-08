Wall Street clôture dans le vert, profitant d'un apaisement dans la guerre

commerciale

New York (awp/afp) - Wall Street a terminé en hausse lundi, portée par une accalmie sur le front commercial entre Pékin et Washington et l'espoir d'une reprise du dialogue entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Son indice vedette, le Dow Jones a pris 1,05% à 25.898,83 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 1,32% à 7.853,74 points et l'indice élargi S&P 500 est monté de 1,10% à 2.878,38 points.

Vendredi, la cotation new-yorkaise avait plongé dans le rouge, minée par une brusque escalade des tensions entre Washington et Pékin, sur fond de tarifs douaniers. Le Dow Jones avait chuté de 2,37% et le Nasdaq avait dégringolé de 3,00%.

Lundi, les deux pays semblaient avoir repris la voie du dialogue, Donald Trump affichant sa confiance sur un possible accord avec Pékin.

Le président américain a assuré que la Chine avait souhaité renouer le dialogue avec les Etats-Unis. "La Chine a appelé la nuit dernière (...) Elle a dit +revenons à la table des négociations+, alors on va y revenir", a-t-il dit, sans préciser qui avait "appelé" qui.

Un porte-parole de la diplomatie chinoise a indiqué ne pas être au courant d'un tel appel et aucune date n'a été fixée pour une reprise de contact.

Plus tôt dans la journée, le principal négociateur chinois avait toutefois dit vouloir "résoudre calmement le problème par des consultations et la coopération".

Ces développements ont profité au marché des actions, les investisseurs retrouvant leur appétit pour le risque.

Le secteur des semi-conducteurs, à la peine vendredi, est reparti de l'avant lundi: Intel est monté de 1,3% et Micron Technology de 1,1%.

Apple, qui fabrique et écoule une grande partie de ses produits en Chine, a également bénéficié du vent d'optimisme de lundi en voyant son titre monter de 1,9%.

Celgene proche d'une fusion avec Bristol-Myers Squibb

"Etant donné l'ampleur des pertes de vendredi, le rebond d'aujourd'hui est plutôt léger", a tempéré Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

"Il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais malheureusement, le marché est paralysé par la rhétorique de Donald Trump, qui change d'avis d'un jour à l'autre. Tant qu'il n'y aura pas de preuve concrète d'une trêve (ndlr: commerciale) ou d'un quelconque accord, le marché restera bancal", a poursuivi l'expert.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine progressait légèrement à 1,54% aux alentours de 20h40 GMT.

Parmi les autres valeurs du jour, l'action de Celgene a progressé de 3,2%. Le groupe a vendu les droits du traitement du psoriasis, Otezla, à la biotech Amgen (+3,2%), ce qui va lui permettre de sceller sa fusion avec Bristol-Myers Squibb (+3,3%).

Johnson & Johnson a gagné 0,80% dans les échanges électroniques après la clôture après avoir grimpé de 3,5% en séance. Un tribunal a condamné lundi le groupe à payer 572 millions de dollars à l'Oklahoma pour sa responsabilité dans la crise des opiacés, bien en-dessous des 17 milliards de dollars réclamés par l'Etat plaignant.

