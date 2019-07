Wall Street clôture en baisse, lestée par les grandes banques

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, lestée par les actions des grandes banques américaines qui ont averti que leurs marges devraient être rognées par la baisse imminente des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed).

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,42% pour finir à 27.219,85 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,46% à 8.185,21 points.

L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,65% pour clôturer à 2.984,42 points.

Plusieurs grandes banques américaines, qui publient leurs résultats trimestriels, ont fait part de leur appréhension avant la prochaine baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Bank of America (+0,93%), la deuxième banque américaine en termes d'actifs, a notamment prévenu mercredi que cela risquait de peser sérieusement sur ses marges.

JPMorgan Chase (-0,98%), Wells Fargo (-0,20%) et Citigroup (-0,70%), avaient envoyé des signaux similaires lundi et mardi lors de la publication de leurs résultats respectifs.

"Bank of America a publié de bons résultats, mais ça n'est malheureusement pas suffisant pour faire monter le marché", a relevé Gregori Volokhine, gérant de portefeuilles pour Meeschaert Financial Services.

"On sait que la baisse des taux au mois de juillet va leur être défavorable", a poursuivi M. Volokhine.

Les baisses de taux d'intérêt signifient pour les banques une réduction de leurs marges dans les taux qu'elles appliquent à leurs clients.

Les marchés réagissaient également à la forte chute de la compagnie de fret ferroviaire CSX (-10,27%) qui a abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Elle a imputé cette dégradation aux incertitudes économiques et à la fermeture récente d'une grande raffinerie de la côte-est, l'un de ses clients.

"Il y a une surinterprétation de phénomènes ponctuels qui affectent le secteur ferroviaire", a noté M. Volokhine, alors que Union Pacific, une autre compagnie de chemin de fer cotée à Wall Street, a perdu 6,05%.

Parmi les autres valeurs, Amazon cédait 0,89%. Le groupe a affirmé n'avoir jamais vendu autant d'articles que lors de ses deux jours d'opérations commerciales Prime Day lundi et mardi, sans toutefois donner de chiffres sur le montant total des ventes.

Le géant de la distribution fait en outre l'objet d'une nouvelle enquête de Bruxelles, qui soupçonne le géant américain d'enfreindre les règles européennes de concurrence en utilisant les données issues des détaillants indépendants qui vendent sur son site.

Boeing (+1,9%) a annoncé qu'il allait d'ores et déjà allouer à un fonds spécifique la moitié de la somme qui doit servir à indemniser les familles et communautés des victimes des accidents de Lion Air et Ethiopan Airlines impliquant l'appareil 737-MAX, soit 50 millions de dollars. Ce fonds sera géré par Kenneth Feinberg et Camille Biros, deux éminents spécialistes des fonds destinés à indemniser les victimes de catastrophes ou de scandales sanitaires.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans reculait un peu, à 2,045% contre 2,103% la veille à la clôture.

