Wall Street : clôture en forte hausse jeudi

21/09/2018 | 08:24

Les indices actions américains ont terminé la séance en forte hausse jeudi, avec des gains de presque 1% pour le Dow Jones et le Nasdaq et de près de 0,8% pour le S&P500, ce que Wells Fargo Advisors attribue à un rebond des actions technologiques.



Le Département du Travail a fait état de 201.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 15 septembre, un nombre en baisse de 3.000 pour atteindre un plus bas depuis novembre 1969.



L'indice 'Philly Fed' a grimpé de 11 point à 22,9, là où le consensus ne visait qu'une remontée à 15, marquant ainsi une accélération plus forte que prévu de la croissance manufacturière dans la région de Philadelphie.



Parus en cours de séance, l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board s'est inscrit en hausse de 0,4% en août en rythme séquentiel, tandis que les ventes de logements anciens sont restées stables à 5,34 millions en nombre annualisé.



Côté valeurs, Red Hat a chuté de 6,4% après avoir dévoilé un bénéfice net ajusté en hausse de 14% à 157 millions de dollars, soit 85 cents par action, là où le consensus attendait pourtant trois cents de moins.



Under Armour a par contre grimpé de 6,6%, suite à un resserrement en hausse de ses fourchettes cibles annuelles, visant désormais un BPA ajusté entre 16 et 19 cents et un profit opérationnel ajusté entre 140 et 160 millions de dollars.



