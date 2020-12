Bourse de Wall Street : Wall Street clôture en légère hausse à l'issue d'une séance écourtée

NEW YORK (Reuters) - Wall Street a clôturé en légère hausse jeudi à l'issue d'une séance écourtée à la veille du long week-end de Noël, les investisseurs se prenant à espérer qu'un possible compromis sur le plan de relance aux Etats-Unis, l'accord sur l'après-Brexit et l'arrivée des vaccins contre le COVID-19 annoncent des jours meilleurs en 2021.

Alors que la Bourse a tendance à monter dans les derniers jours de décembre, un phénomène connu sous le nom de "rallye du Père Noël", la reprise de la pandémie et les prochaines élections sénatoriales en Géorgie ont assombri les perspectives cette année.

L'indice Dow Jones a toutefois gagné 0,23% à 30.199,87 points, le S&P-500, plus large, 0,36% à 3.703,26 tandis que le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,26% à 12.804,73 points.

Les républicains et les démocrates n'ont pas réussi dans l'immédiat à se mettre d'accord à la Chambre des représentants sur une nouvelle version du plan de relance de 2.300 milliards de dollars qui avait été adopté lundi par le Congrès, mais est menacé de veto par Donald Trump.

L'annonce in extremis d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a toutefois soulagé les investisseurs.

L'action Alibaba a pour sa part chuté de plus de 13% après l'annonce par les autorités chinoises de l'ouverture d'une enquête contre le géant du commerce en ligne pour des pratiques monopolistiques présumées.

(Version française Jean-Michel Bélot)

par Stephen Culp