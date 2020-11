Bourse de Wall Street : Wall Street clôture en nette hausse avant l'issue du duel Trump-Biden

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en nette hausse mardi alors que les Américains se rendaient aux urnes pour décider, au terme d'une des campagnes les plus âpres de leur histoire, qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera leur prochain président.

Les investisseurs semblent miser sur une victoire claire, sans l'incertitude prolongée qui serait leur cauchemar, et espèrent donc que l'issue de l'élection présidentielle permettra de déboucher rapidement ensuite sur un plan de soutien budgétaire à l'économie, malmenée par la crise sanitaire.

A la cloche, l'indice Dow Jones gagne 545,41 points, soit 2,03%, à 27.470,46 points. Le S&P 500 prend 57,82 points, (1,75%) à 3.368,06 et le Nasdaq Composite avance de 198,47 points, ou 1,81%, à 11.156,08.

Dix des onze grands indices sectoriels du S&P sont dans le vert, conduits par le secteur financier et les valeurs industrielles.

En cette séance particulière, les principaux indices boursiers de la place new-yorkaise avaient ouvert en hausse, l'indice Dow Jones gagnant 1,24% quelques minutes après le début des échanges, le Standard & Poor's 500 0,99% et le Nasdaq 0,72%.

La tendance s'est accentuée en cours de séance, le Dow Jones progressant de 2,38% à l'heure de la clôture sur les marchés européens.

"Au cours des dernières 48 heures, expliquait alors Derek Halpenny, responsable de la recherche chez MUFG, les marchés sont devenus un peu plus convaincus d'une victoire de Joe Biden sans le risque de semaines d'incertitude et de turbulences."

Les marchés misent peut-être sur une double victoire du camp démocrate, dans la course à la Maison blanche mais aussi au Congrès, qui serait synonyme de mesures de relance budgétaire plus importantes.

(Chuck Mikolajczak; version française Laetitia Volga et Henri-Pierre André)