Wall Street : clôture en ordre dispersé avec la politique

Les indices actions de New York ont terminé en ordre dispersé mercredi, sur fond d'une actualité politique particulièrement riche. A la clôture, le Dow Jones s'est adjugé 1,4% à 30.829, mais le Nasdaq Composite a perdu 0,6% à 12.741.



'Les résultats préliminaires en Géorgie indiquent que les Démocrates gagneraient les deux sièges au Sénat, ce qui leur donnerait le contrôle effectif des deux chambres du Congrès, renforçant les chances de nouvelles mesures de relance', note Wells Fargo.



'Les actions ont toutefois quitté leurs sommets avec les émeutes qui ont touché la colline du Capitole et interrompu le processus de certification par le Congrès de l'élection présidentielle', pointe néanmoins la banque californienne.



Sur le front des statistiques, on notera que le secteur privé des Etats-Unis a détruit 123.000 emplois en décembre selon le cabinet ADP, là où les économistes espéraient des créations globalement symétriques, et à comparer aux 304.000 créations de novembre.



Paru à 55,7 en estimation 'flash' pour décembre, l'indice PMI composite des Etats-Unis -calculé par IHS Markit- est passé finalement de 58,6 en novembre à 55,3, traduisant une décélération de l'expansion du secteur privé plus forte qu'estimé initialement.



Enfin, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 1% en novembre, selon le Département du Commerce, progression plutôt meilleure que prévu en consensus, après une hausse de 1,3% le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, Tesla a bondi de près de 3%, porté par un relèvement d'objectif de Morgan Stanley et la perspective d'un Congrès démocrate, un élément favorable pour les spécialistes des énergies vertes et des véhicules électriques.



UnitedHealth a grimpé de plus de 4% après un accord en vue d'une fusion entre sa filiale Optum et Change Healthcare, société de technologies pour la santé, par une acquisition de cette dernière à un prix de 25,75 dollars par action en numéraire.



