Wall Street : clôture en terrain positif jeudi

Après un début de séance dans le rouge, Wall Street a terminé en progression jeudi : à la clôture, le Dow Jones affichait un gain de plus de 1,1% à 23.138,8 points et le Nasdaq avançait de près de 0,4% à 6.579,5 points.



'Les grands indices ont effacé cet après-midi leurs replis de plus de 2% de la matinée, continuant ainsi leur comportement erratique qui a persisté au cours du quatrième trimestre', constatait-on chez Wells Fargo Advisors.



Le Département américain du Travail a rapporté avoir dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 1.000 alors que le consensus visait autour de 217.000.



La parution des chiffres des ventes de logements neufs de novembre, qui était attendue dans le courant de la matinée, a en revanche été reportée du fait du 'shutdown' budgétaire qui touche actuellement Washington.



Du côté des valeurs, JPMorgan Chase a progressé de 1,3% malgré sa condamnation par la SEC à verser 135 millions de dollars en raison de pratiques abusives dans le trading d'ADR de société étrangères cotées.



Merck a gagné 1,8% alors que la FDA a approuvé Vaxelis, son vaccin combiné hexavalent pédiatrique conçu avec Sanofi pour les enfants à partir de six semaines et jusqu'à quatre ans (mais avant l'âge de cinq ans).



