Wall Street : clôture positive grâce à Jerome Powell

27/08/2018 | 07:41

Wall Street a repris le chemin de la hausse vendredi grâce aux dernières déclarations du président de la Fed : le Dow Jones s'est adjugé 0,5% à 25790 points, le S&P500 0,6% à près de 2875 points tandis que le Nasdaq a grimpé de près de 0,9% à 7946 points.



Dans un discours prononcé depuis Jackson Hole, Jerome Powell a expliqué qu'il voyait de bonnes chances pour que l'économie américaine reste 'solide' et écarté tout risque de surchauffe dans l'immédiat.



Ses propos ont conforté le sentiment général qui veut que le cycle de resserrement monétaire actuellement conduit par la Fed ne pénalise pas l'activité économique.



Reste maintenant à savoir quelles seront les implications à plus long terme pour les marchés des tensions commerciales persistantes avec la Chine et des soucis politico-judiciaires de Donald Trump.



En tout cas, la publication avant l'ouverture d'une chute de 1,7% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet, là où le consensus n'attendait qu'un repli de 1%, n'a pas dissuadé les investisseurs.



Si Washington ne l'admet pas directement, une grande partie de ce recul semble imputable au bras de fer commercial avec la Chine, qui ont particulièrement affecté les achats d'avions commerciaux le mois passé.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont sanctionné lourdement les trimestriels de Gap (-8,7%), Foot Locker (-9,1%) et surtout Hibbett Sports (-30,2%), et dans une moindre mesure ceux de HP (-2,9%), à l'inverse de ceux d'Intuit (+2%) et Autodesk (+15,3%).



