Wall Street : clôture solide après l'ISM des services

07/07/2020 | 07:51

La Bourse de New York a terminé la séance de lundi sur des gains vigoureux, soutenue par un indice ISM des services de bonne facture. Le Dow Jones a avancé de 1,8% à 26.287 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 2,2% à 10.433,6 points.



L'activité dans les services américains a renoué avec la croissance en juin, à en croire l'Institute for Supply Management (ISM) dont l'indicateur est ressorti à 57,1, contre 45,4 au mois de mai, alors que le consensus l'attendait autour de 50 points.



De même, la contraction de l'activité dans le secteur privé a ralenti plus fortement qu'estimé initialement en juin, au vu de l'indice PMI composite d'IHS Markit ressorti à 47,9, contre 46,8 en estimation flash et 37 au titre de mai.



'Le sentiment favorable en provenance de Pékin contribue aussi à soutenir le moral des opérateurs, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale ayant signé lundi sa plus forte hausse depuis 2015', notait par ailleurs Wells Fargo.



Le gestionnaire d'actifs américain attribuait cet accès d'euphorie à la publication, en une d'un journal officiel chinois, d'un éditorial indiquant le soutien du gouvernement à l'alimentation d'un marché haussier 'sain'.



Côté valeurs, Uber a grimpé de 6% après avoir annoncé l'acquisition de la société américaine de livraison de repas Postmates pour environ 2,65 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction financée par actions.



Netflix a pris 3,5% dans l'attente de résultats 'solides' pour le deuxième trimestre selon Canaccord Genuity : le bureau d'analyses a maintenu son conseil 'achat' sur l'action, avec un objectif de cours de 550 dollars.



