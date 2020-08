Wall Street : clôture sur une note contrastée mardi

19/08/2020 | 07:22

La Bourse de New York a terminé sur des tendances contrastées : le Dow Jones a reculé de plus de 0,2% à 27.778 points, tandis que le S&P500 a progressé symétriquement à près de 3.390 points et que le Nasdaq s'est accru de plus de 0,7% à près de 11.211 points.



Les craintes sur une nouvel épisode de tension entre les Etats-Unis et la Chine ont pesé sur la tendance, à en croire les analystes de Wells Fargo, mettant en avant de nouvelles sanctions décidées par Washington à l'encontre du géant chinois des télécoms Huawei.



'Les questions entourant le soutien budgétaire sont également surveillées, le camp républicain du Sénat devant présenter une version allégée du plan initialement annoncé à 1.000 milliards de dollars', ajoutait Wells Fargo.



Du côté des valeurs, Walmart a cédé moins de 1% après avoir pourtant dépassé les attentes sur son deuxième trimestre fiscal. De même, Home Depot a reculé de plus de 1% malgré l'annonce de ventes en hausse de 23% sur le trimestre écoulé.



Toujours dans la distribution, Kohl's a plongé de près de 15%, après la publication d'une perte nette ajustée de 25 cents par action au titre du trimestre écoulé, à comparer à un BPA ajusté de 1,55 dollar un an auparavant.



Sur le plan macroéconomique, les mises en chantier de logements ont augmenté de 22,6% le mois dernier aux Etats-Unis, tandis que le nombre de permis de construire s'est accru de 18,8%, dépassant largement les attentes dans les deux cas.



