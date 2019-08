Wall Street : clôture sur une note mitigée jeudi

16/08/2019 | 07:44

Après avoir signé la veille sa pire séance de l'année, la Bourse de New York a fini de façon mitigée jeudi : le Dow Jones a repris 0,4% à 25.579 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,1% à 7.767 points.



'Les investisseurs évaluaient des données économiques positives dans un contexte de craintes de récession', notait Wells Fargo Advisors, pointant une hausse de 0,7% des ventes au détail en juillet, ainsi que des indices Empire State et Philly Fed positifs.



Par ailleurs, Walmart s'est adjugé 6%, le numéro un mondial de la grande distribution ayant engrangé sur son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté en repli de 1,5% à 1,27 dollar, battant de cinq cents le consensus.



Ces bonnes nouvelles ont toutefois été contrebalancées par un climat d'inquiétudes ayant trait à la fois à la santé de l'économie américaine, à la situation troublée à Hong Kong et aux questions commerciales.



Le marché a également semblé moins emballé par les résultats de l'équipementier de réseaux Cisco, qui a revu à la baisse ses perspectives après un trimestre en ligne avec les attentes : son titre a accusé un repli de 8,6%.



Autre coup au moral, l'action GE a décroché de 11,4% suite à des soupçons de fraude comptable évoqués par Harry Markopolos, l'analyste financier à l'origine de l'enquête sur Bernard Madoff au début des années 2000.



