Wall Street : comme à l'arrêt pour cause de Colombus Day

14/10/2019 | 23:25

Wall Street en termine sur des écarts étriqués, bien à l'image du déroulé de la séance où les variations semblent avoir été mises sous l'éteignoir: au final le Dow Jones Industrial et le Nasdaq ont cédé 0,1%, le S&P500 -0,14%.

Ce scénario était assez prévisible en l'absence de cotations sur les marchés obligataires US (Colombus Day), ce qui prive les opérateurs de la possibilité de réaliser des arbitrages: ils préfèrent plutôt ne rien faire.



Malgré le peu d'avancées concrètes résultat du sommet Trump/Liu He vendredi, les marchés ne consolident qu'à contre coeur... comme s'ils ne voulaient pas se déjuger et se persuader qu'un accord sera trouvé (pas avant 5 semaines d'après le calendrier évoqué vendredi soir).



Steven Mnuchin a confirmé à 15H dans un bref communiqué qu'un accord sur l'exportation de produits agricole était la seule avancée concrète... mais les chinois ont diffusé des commentaires 'prudents' sur les avancées 'très substantielles' revendiquées par Donald Trump.

Pékin précise même que de nouvelles discussions devront avoir lieu avant de parvenir à la signature d'un accord sur les importations agricoles qui pourtant semblaient acquises, tout le reste sera négocié en 'phase II'.



Le Nasdaq a été soutenu par Incyte +1,8%, Alexion +2,1%, AMD +2,6%, Tesla +3,7%.



La balance a penché légèrement à la baisse dans le sillage de Mosaic -3,2%, Macy's -2,8%, Fastenal -2,5%, Check Point -2,3% Mylan -2%,



Le lourd repli du pétrole de -2,5% vers 53,4$ a peu impacté les producteurs de 'shale oil' : Occidental a perdu -1,5%, Devon -1,3%, Halliburton -1%.





