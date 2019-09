Wall Street : comme prévu, la BCE envoie un signal fort

12/09/2019 | 15:38

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin après les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), qui ont eu pour effet de faire remonter le dollar.



A quelques minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains affichent des gains allant de 0,2% à 0,6%, annonçant une ouverture dans le vert.



La BCE a dévoilé jeudi toute une série de mesures d'assouplissement monétaire, incluant la réduction de son taux de dépôt, le lancement d'un nouveau programme d'achats d'obligations et l'assouplissement des modalités de ses prêts à long terme aux banques de la zone euro (TLTRO)



Après ces signaux forts envoyés par l'institution basée à Francfort, le dollar remonte de 0,4% face à l'euro, qui repasse sous la barre des 1,10 face au billet vert.



'Draghi quitte la BCE sur un coup d'éclat', estime Robert Sierra, directeur au sein de l'équipe de recherche économique de Fitch Ratings.



'Non seulement la BCE a réduit son taux de dépôts de 10 points de base tout en proposant la rémunération des réserves à plusieurs niveaux, mais la banque a mis en place un 'QE' de 20 milliards d'euros par mois pour 'aussi longtemps que nécessaire'', fait valoir l'économiste.



'Il faut dire qu'avec la dégringolade de de l'inflation sous-jacente et la chute des attentes inflationnistes, la BCE a dû jouer le tout pour le tout', ajoute l'économiste.



Les annonces de la BCE n'ont toutefois eu que peu d'effet sur les 'futures' à la Bourse de New York, qui attendent surtout les conclusions que rendra la Fed la semaine prochaine.



Les investisseurs ont également pris connaissance jeudi d'une hausse de 0,1% des prix à la consommation en rythme séquentiel aux Etats-Unis le mois dernier, conformément à la prévision moyenne des économistes.



