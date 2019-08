Wall Street : consolidation dans une actualité calme

28/08/2019 | 07:45

Après son rebond convaincant la veille, la Bourse de New York a consolidé en l'absence d'éléments nouveaux concernant les négociations entre Washington et Pékin : le Dow Jones a reculé de près de 0,5% à 25.777,9 et le Nasdaq de plus de 0,3% à 7.827.



'Les marchés doivent se débattre avec les implications de toute une série d'hypothèses', expliquait Scott Wren, stratège chez Wells Fargo, pointant les tensions commerciales, le risque de récession allemande et la politique de la Fed.



Pourtant, l'indice de confiance des consommateurs américains - calculé par le Conference Board - s'est inscrit en baisse modérée ce mois-ci, pour s'établir à 135,1, là où les économistes anticipaient environ 129,5.



Sur le front des valeurs, Johnson & Johnson s'est adjugé 1,4% après avoir été condamné à des dommages et intérêts de 572 millions de dollars pour son rôle dans la crise des opiacés aux Etats-Unis, un montant largement inférieur aux anticipations.



Philip Morris International a perdu 7,7% après avoir confirmé que des discussions étaient en cours sur une éventuelle fusion d'égal à égal avec le géant du tabac Altria, dont les actions ont reculé de leur côté de 4%.



JM Smucker's a plongé de 8,1% dans le sillage d'une réduction par le groupe agroalimentaire -qui détient notamment les cafés Folgers- de ses objectifs de BPA ajusté et des revenus pour l'exercice 2019-20.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.